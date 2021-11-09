前立委顏寬恒今(9日)宣布參選台中市第二選區立委補選，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕和立委江啟臣也現身顏寬恒沙鹿服務處，陪同顏寬恒。對此，前高雄市新聞局長王淺秋分析認為，顏寬恒要選之前，綠營已經大動作在抹黑他，未來也一定會用這些招繼續攻擊顏寬恒和其他對手，相反地，顏寬恒過去連批評陳柏惟都不好意思說太難聽。

媒體人王淺秋。(圖/取自王淺秋臉書)

【每日必看】背水一戰!決定投入中二補選 顏寬恒今晚宣布｜"打顏家如韓國瑜模式" 王淺秋:能扛住沒幾個 @中天新聞 20211109

王淺秋9日在《中天新聞》表示，她覺得顏寬恒被綠營鋪天蓋地的打法打的不太習慣，綠營現在和未來打選戰模式就是幾乎靠抹黑，先是透過網路、臉書爆料，然後親綠名嘴周玉蔻等人接手抹黑輪流罵，罵好幾天之後，就會形成一個惡性的循環，不管怎麼解釋都會有新的抹黑出現，讓被攻擊的人解釋不清，被這樣攻擊能扛住的沒幾個人。

王淺秋直言，這套模式綠營發現很好用之後，從2020總統大選選戰後，就開始用來選舉操作，尤其像林靜儀這樣一個候選人，用口無遮攔的方式、霸凌的語言，在攻擊顏寬恒他們，反觀顏寬恒過去罷免陳柏惟時，要批評陳都很不好意思，尤其霸凌別人也不是顏寬恒的專長，加上林靜儀又是女性，因此，顏寬恒的團隊就會顧慮很多。

但王淺秋也說，其實選不選不用有太多顧慮，因為陳柏惟的選民服務對地方來說根本沒有幫助，甚至連法案都處理成這樣，那當然就是換適合的人來服務台中鄉親。