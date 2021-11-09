大陸中央國債登記結算有限責任公司（中債登公司）今（9）日發布最新債券託管量資料顯示，10月，境外機構的人民幣債券託管面額為3兆5167.4億元（人民幣，下同），較9月增加226億元。

大陸國債在10月正式被納入富時世界國債指數。境外投資者參與中國債市的活躍度也顯著提升。債券通資料顯示，10月，大陸債券市場交投活躍，日均交易量達279億元，月增長18％，年增長63％。

外資加碼中國債券的熱度不減。中國人民銀行（大陸央行）上海總部發布10月境外機構投資銀行間債券市場簡報顯示，截至2021年10月末，境外機構持有銀行間市場債券3.85兆元，約占銀行間債券市場總託管量的3.4％。

從券種看，境外機構的主要託管券種是國債，託管量為2.30兆元，占比59.8％；其次是政策性金融債，託管量為1.08兆元，占比28.1％。

中國外匯交易中心最新發布的銀行間債券市場境外業務運行情況顯示，截至2021年10月底，以法人為統計口徑，499家境外機構投資者透過結算代理模式入市，當月新增6家；713家境外機構投資者通過債券通模式入市，當月新增10家。

大陸債券市場主要包括銀行間市場、證交所債市，其中銀行間市場是最主要的債券交易市場以及中短期資金拆借市場，交易品種涵蓋國債、金融債、企業債、超短期融資券、短期融資券、中期票據、同業存單以及資產支持證券等幾乎所有的債券品種。

目前銀行間市場利率債和企業債及資產支援證券主要由中央國債登記結算公司託管，上海清算所主要託管品種則包括同業存單以及短期融資券、超短期融資券（SCP）和中期票據等信用債。