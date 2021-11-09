第一間引入先進電信等級網路技術國營事業！台電去年起全面擴充通信設備，今日（9）宣布，開通測試總管理處至南部資料中心的通訊線路，並建置超高速光纖系統。台電表示，升級後的超高速光纖，頻寬提升10倍，能更快速靈敏地傳導巨量數據流，電路頻寬則擴增3倍後，可多出租給電信業者。公司未來更將搭配正在發展的大數據分析中心、資料中心，打造完整資訊流硬體。

台電遍布全省、澎湖的架空、地下電纜線，都有內建光波傳輸訊號的光纖，除作為本身通信傳播用外，也有出租給民間電信業者。今天下午，台電於台北總處大樓舉辦「超高速光纖通信系統竣工典禮」，宣布完成繞行台灣本島及離島的超高速光纖通信系統，把系統再升級。

該超高速光纖通信自2018年規劃、2020年施工，期間歷經疫情、缺料等考驗。台電取法道路系統中的國道、省道、鄉縣道模式，以核心網路、中繼骨幹網路以及接取網路3階層，分階段建置992套設備。

除了將核心網路頻寬提升10倍至100Gbps，中繼骨幹及接取網路也分別有4倍及1.6倍以上增幅，並全面將電路數量擴充至3倍以上頻寬，可為台電拓展電信事業頻寬出租帶來新商機。

台電說，本通信系統引進具精準查修及電路故障自癒功能的智慧化網管技術，可讓通信系統不中斷。針對已有的通信系統，也以「一芯多用」模式引進DWDM光纖傳輸技術，使多波長訊號同步傳輸，大幅增加現有光纖基礎設施容量。