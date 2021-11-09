德國11月經濟信心指數 今年5月來首度攀升 20:352021/11/09 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國智庫ZEW9日公布，11月經濟信心指數從10月的22.3點升至31.7點，優於市場預估的20點，此為今年5月來首度攀升，顯示金融市場專家看好未來6個月經濟前景。但11月經濟現況指數從21.6點跌至12.5點，不如市場預估的17點。 《國際經濟》菲國第三季GDP降至7.1％ 全年達標可期 相對弱勢 台幣10月REER跌破100 #指數 #德國 #經濟信心 #首度 #攀升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印度債有望納入國際債券指數 資金動能可期 11:302021/11/09 財經 高市議會連11年寒冬送暖 今年1823戶創新高 14:082021/11/09 生活 五倍券發威 乾杯10月營收3.03億元奔同期新高 18:012021/11/09 財經 《類股》工程持續認列 聖暉、朋億10月營收創同期高 17:392021/11/09 財經 股價指數期貨贏家專欄－美財報優於預期 CPI受關注 04:102021/11/09 證券．權證 前10月對五大市場出口 同創新高 04:102021/11/09 財經要聞 永慶房屋履歷成長11％ 9-10月新鮮人比例年增近2成 14:222021/11/09 財經 台北喜來登飯店「喜耀跨年夜」 11／15前預訂享早鳥優惠 13:032021/11/09 生活 三商家購預計11月30日掛牌上市 承銷價暫定為每股69元 17:492021/11/09 財經 《櫃買市場》永豐上櫃ETF標的指數資格獲認可 宏大開放信用交易 08:352021/11/09 財經 《國際經濟》德國9月出口下滑 連2月降 17:392021/11/09 財經 財經熱門新聞 獨》台積電證實投資高雄煉油廠 設7奈米和28奈米廠 - 財經 - 工商 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 神秘黑手怒拉台股500點 3大咖惡意放空下場超慘 - 財經 台積電7／28奈米落腳高雄！ 這家族成員遭拱也要投資 - 財經 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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