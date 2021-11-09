德國智庫ZEW9日公布，11月經濟信心指數從10月的22.3點升至31.7點，優於市場預估的20點，此為今年5月來首度攀升，顯示金融市場專家看好未來6個月經濟前景。但11月經濟現況指數從21.6點跌至12.5點，不如市場預估的17點。