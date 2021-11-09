供應鏈問題未解 德國9月出口月減0.7％ 20:352021/11/09 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局（Destatis）9日公布，9月出口經季調後月減0.7％至1123億歐元，跌幅高於市場預估的月減0.5％，顯示供應鏈瓶頸問題持續存在。9月進口月增0.1％至992億歐元，使得貿易順差約132億歐元，低於市場預估的136億歐元。 台積交資料給美國 經長：保留機敏文件 台半導體業向美提供資料 經長：不涉及商業機密 #億歐 #供應鏈 #未解 #德國 #德國聯邦統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 出口增至高點，國內供應吃緊...美家庭天然氣費恐大增 04:102021/11/09 全球財經 工業局 臺歐循環供應鏈成果發表 04:102021/11/09 投資理財 西非學生來台遭阻困境未解 外交人員質疑學團說法 12:332021/11/09 政治 朋億10月營收創同期新高 攻入第三代半導體供應鏈 19:032021/11/09 財經 學者觀點－美國的通膨是短期因素，問題在抗通膨信心 04:102021/11/09 專題周報 《電子零件》台達電10月營收月減3.5％ Q4拚揚看缺料 17:392021/11/09 財經 儒鴻：訂單不是問題！看到明年Q1 18:492021/11/09 財經 出口創新高 蔡英文：美豬公投攸關對外經貿布局 18:482021/11/09 政治 鳳凰網風向》我在歐洲用不起暖氣，提醒中國幾大能源陷阱（紀雲） 09:222021/11/09 海納百川 永慶房屋履歷成長11％ 9-10月新鮮人比例年增近2成 14:222021/11/09 財經 拚台灣出口競爭力 陽明海運11月台灣直航歐洲開加班船 16:292021/11/09 財經 財經熱門新聞 獨》台積電證實投資高雄煉油廠 設7奈米和28奈米廠 - 財經 - 工商 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 神秘黑手怒拉台股500點 3大咖惡意放空下場超慘 - 財經 台積電7／28奈米落腳高雄！ 這家族成員遭拱也要投資 - 財經 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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