德國聯邦統計局（Destatis）9日公布，9月出口經季調後月減0.7％至1123億歐元，跌幅高於市場預估的月減0.5％，顯示供應鏈瓶頸問題持續存在。9月進口月增0.1％至992億歐元，使得貿易順差約132億歐元，低於市場預估的136億歐元。