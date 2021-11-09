日10月服務業信心攀升 創近八年新高 20:362021/11/09 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府最新數據顯示，10月服務業信心指數上漲13.4點至55.5點，創下2014年1月以來的近八年新高，且連續第二個月攀升，增幅寫下2020年6月以來最高。日本新冠新增確診人數減少，加上上個月解除緊急狀態，因此帶動服務業信心上揚。 《國際經濟》8年之巔 日10月服務業信心攀至55.5 《半導體》華邦電10月營收次高 前10月達新高 #上揚 #服務業 #信心 #攀升 #新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 汽車金融雙雄 前三季賺翻 04:102021/11/09 證券．權證 五倍券發威 乾杯10月營收3.03億元奔同期新高 18:012021/11/09 財經 聖暉10月營收年增逾八成 續創同期新高 17:052021/11/09 財經 《類股》工程持續認列 聖暉、朋億10月營收創同期高 17:392021/11/09 財經 《半導體》世界先進10月營收月減年增 Q4將再創高 17:392021/11/09 財經 升息預期 20年公債得標利率攀逾一年半新高 19:102021/11/09 財經 10月出口首破400億美元 04:102021/11/09 財經要聞 《電子通路》聯強10月營收年增18％ Q4戰新高 08:012021/11/09 財經 擇優出貨奏效 國產前三季稅後淨利、EPS雙創同期新高 16:492021/11/09 財經 《電子商務》518熊班：五倍券效益 7成餐飲服務業無感 11:252021/11/09 財經 玉晶光 前十月營收同期新高 04:102021/11/09 證券．權證 財經熱門新聞 獨》台積電證實投資高雄煉油廠 設7奈米和28奈米廠 - 財經 - 工商 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 神秘黑手怒拉台股500點 3大咖惡意放空下場超慘 - 財經 台積電7／28奈米落腳高雄！ 這家族成員遭拱也要投資 - 財經 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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