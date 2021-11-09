日本政府最新數據顯示，10月服務業信心指數上漲13.4點至55.5點，創下2014年1月以來的近八年新高，且連續第二個月攀升，增幅寫下2020年6月以來最高。日本新冠新增確診人數減少，加上上個月解除緊急狀態，因此帶動服務業信心上揚。