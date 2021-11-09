商辦、廠辦收益率看好。國泰人壽、南山人壽9日都公告投資不動產，國壽投資16.87億元買下桃園台茂購物中心附近的廠辦用地，鎖定台商回流租用廠辦的商機，預計2023年之後完工、年化租金收益率逾3％；南山人壽則是以8.01億元買下內湖瑞光路浩鑫企業總部大樓，此交易採售後租回，南山人壽亦強調是依企業脈動投資台灣。

2021年至今，壽險業的不動產投資已有14筆，投資金額370億元左右，有些是買下素地，還不算後續的營建開發成本，2020年則有12筆不動產投資，但因為有大南港土地案、王朝酒店、世貿三館、國泰營區等大型投資案，全年投資金額1108億元，等於壽險公司這二年投資不動產已近1500億元，算是近10年來最積極的兩年。

國壽今年連同9日公告的工業區廠辦土地，共已投資四筆，其中桃園瑞興、楊梅梅獅土地都是要建倉儲，台北市襄陽路零星土地則是要與國壽舊大樓進行「危老改建」，四筆初期投資金額逾46億元。

國壽近年不動產投資鎖定三大項，一是物流倉儲，進攻電商租用的商機；二是工業區廠辦與六都商辦，看好台商回流會有租用辦公室的需求；三即是危老都更議題，但多是國壽舊有大樓的改建，目前台北有三棟，台中及台南亦各有一棟，有助提升價值。

南山人壽2020年已標下世貿三館地上權，又買台南工業區廠辦，同樣是看好辦公室商機，這次買下內湖的內科浩鑫企業總部大樓，浩鑫出售大樓後將租回，南山人壽可獲得穩定租金收益，去化資金，強調此大樓交通便利，內科亦是國內重要的科技發展中心，南山也已在內科布局五棟大樓。

2021年投資不動產最積極的是新光人壽，今年從1月開始買中華開發總部大樓、高雄舊總圖地上權、新竹英迪格酒店、士林科學園區地上權，投資金額已逾196億元，是今年至目前的第一名，新壽從南軟、內科、士科，台中、高雄無疫不與，亦是看好未來商辦等租用商機。