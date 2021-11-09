連鎖健身企業柏文（8462）10月營收2.48億元，月增45.79％，年減23.65％，累計1至10月營收19.77億元、年減34.65％。展望後市，隨疫苗覆蓋率達預期，民眾生活逐漸回歸正常，企求身心放鬆的需求顯現，柏文旗下「健身工廠」已於10月中恢復會員月費正常扣款，申請延展會籍的會員人數亦大幅減少，10月「健身及娛樂服務收入」較上月大幅成長 66.45％，且「運動保健服務收入」亦同步持續增長，各場館營運重回正軌，年底前還有高雄市「福華廠」及台中市「福科廠」接棒開幕，第四季同店營收成長，加上今年度「健身工廠」新增八處據點挹注營收成長新動能，法人預期柏文第四季營收可望出現報復性增長。

疫情過後民眾更加重視健康安心過生活，追求健康與尋求紓壓的需求更加殷切，近期又有振興五倍券、動滋券的助攻，各家健身業者必定各顯神通，推出各種行銷方案強勢招募會員、推銷課程，消費者此時加入健身房、購買教練課程更要特別注意慎選品牌、詳讀契約，以維護自身權益。

上主管機關注意到健身產業發展態樣日趨多元，但糾紛也日益增多的亂象。教育部訂定「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」以及修正「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」已於11月1日公告並自111年1月1日生效施行，兩項「定型化契約」規範重點之一就是要求業者應就預收費用百分之五十額度，提供履約保障。

柏文公司旗下「健身工廠」自創立起即遵循「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」規定將預收款項之50％交付玉山銀行信託。另外，教育部於今年11月1日剛公告之「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」相關規定自111年1月1起才生效施行；然柏文公司洞燭機先、超前布署，早早自108年9月1日起就主動將預收健身教練服務款項之50%交付玉山銀行信託，「健身工廠」針對所有會員購買私人教練課程之權益提供進一步保障已實施逾兩年，當時冀望藉此自律行動為主管機關建立一個範例，並期望透過消費者的力量促成其他健身業者跟進保障會員權益，願意確實將所有預收款項(包括入會費、會籍費用及健身教練服務費用)之百分之五十交付銀行信託或提供履約保證，促成健身產業在台灣健康發展。

柏文樂見主管機關終於在疫情趨於穩定的現在，將健身業者經營之法令規範制定完備，消費者也有「健身教練服務及健身中心定型化契約」的明文規定可供依循判斷，接下來仍需要教育部及行政院消費者保護處大力宣導讓民眾知曉並監督業者確實遵循規範，才能讓廣大消費者參與付費健身運動的權益獲得真正保障。