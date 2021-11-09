疫情讓弱勢團體收入大減、生活更加不容易，編舟計畫創辦人張婕9日指出，推動「鋅連心生命鬥士自立計畫」，編舟事業與企業夥伴、善心人士將透過最新的「鋅運動」，這項安全又科技化的奈米鋅離子，取代具刺激性與危險性的酒精，讓身障朋友多一個適合販賣且對人體及環境友善的防疫銷售品項，同時也可解決防疫日常中每日清潔消毒的剛性需求。

張婕表示，疫情期間身障朋友們收入大幅減少，隨著疫情趨緩，他們終於可以出門，更需要容易且方便銷售的產品做為營生之用，透過編舟計畫「鋅連心生命鬥士自立計畫」，除讓社會看見身障朋友於疫情期間的生活困境，更希望未來可獲得更多社會大眾與民間企業的支持，讓更多人一起加入幫助身障朋友的「鋅運動」行列。

編舟計畫特別與社團法人臺中市身心障礙者福利關懷協會共同主辦，集合眾多社會愛心人士、企業及公益單位，如慈愛教養院、立達啟能訓練中心、聖母聖心啟智中心、聖家啟智中心、聖智啟智中心、復活啟智中心 玫瑰啟能訓練中心、慈愛智能發展中心、大大人長期照護關懷協會，及生命鬥士陳靜琪、許世皇、張忠義、顏毓瑾、邱華忠、方正法、陳冠妤、莊韻樺、陳柏璋、于昕蕎等，以社會企業精神的角度，協助社福與公益單位共同扶持100位身心障礙和弱勢家庭創業，讓他們於疫情期間有機會謀生自立。

「編舟計畫」於2018年及2019年，分別於台中與高雄號召全台上百家企業投入由民間及企業自發自辦的「編舟計畫-職涯啟蒙體驗營暨公益園遊會」，結合產官學社福四面向，將「啟蒙體驗教室」及「公益園遊會」加以整合，是台灣首次以複合型社會需求做為設計的大型國際公益活動。

2021年編舟事業董事長張婕及副董事長薛鴻德，更與東森集團旗下全球新連鎖事業共同合作，積極協助身障人士或弱勢家庭加入社交電商平台創業，賺取人生的第一桶金，讓身障者加入社交電商平台後「用手機就能做生意」，進一步翻轉人生，目前中部已有10多位身障人士受惠！