遭爆欠債不還還霸佔法拍屋 顏清標出面澄清霸氣高喊：顏家接受挑戰！

大甲鎮瀾宮董長顏清標今（9）日澄清，對於近日媒體諸多指控他欠債不還的傳聞，事實真相並非如惡意指控所說。顏清標強調，他哪有借錢不還？根本是完全汙衊的指控，沙鹿人都知道，「我會這麼惡質？我會去跟人家爭？我不是那款人」！顏清標最後高聲喊，「顏家接受挑戰！謝謝大家！」

顏清標今晚在記者會時說，年輕時合夥開建設公司，他本身擔任副董事長。投資總是有陪有賺，後來公司破產，作保的土地被拍賣還錢，顏寬恒再一筆一筆把土地標回來。

顏清標自豪，他一生對朋友只有全力相挺，絕不會落井下石，一生重情重義，也不會跟人計較。他強調，公道自在人心，不想多作回應。至於大甲鎮瀾宮的風風雨雨，對他的汙衊更是子虛烏有。

顏清標說，希望這次補選是公開公正透明的選舉，不要謾罵、汙衊、扭曲事實、為了勝選無限上綱、沒有底線，呼籲各政黨政治歸政治，宗教歸宗教，好好打這場選舉。

顏清標直言，他哪有借錢不還？根本是完全汙衊的指控，沙鹿人都知道，「我會這麼惡質？我會去跟人家爭？我不是那款人」！

顏清標最後高聲喊，「顏家接受挑戰！謝謝大家！」