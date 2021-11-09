為深化台美兩國資安合作，經濟部國際合作處與美國在台協會(AIT)9日舉辦「2021美台資安防衛戰略論壇」，邀請來自不同產業的資訊安全專家，進行關鍵基礎設施、網通、工控電腦、IT及航太等10場專題演講。經濟部表示，我國將持續與美國等理念相近國家，攜手合作建立跨國供應鏈的資安聯防體系。

本場資安論壇由經濟部次長林全能、AIT副處長柯傑民(Jeremy Cornforth)出席。林全能指出，建立台美資安合作平台，一直是經濟部在產業數位轉型及科技發展相當重視的項目。

他舉2020年12月，美國聯邦政府公布關於網路安全成熟度模型認證框架(CMMC)為例，提倡建立供應鏈資安生態系，該部已依據CMMC資安要求，率先協助台灣廠商轉型強化成為可信任的供應鏈夥伴。並透過資安技術研發、產品安全檢測、資安人才培訓及資安試練場域等，強化我國資安產業防護能力。

柯傑民表示，拜登總統相當重視網路安全防禦機制，美國也持續納入與我國在網路防衛及通訊安全之合作，特別在關鍵基礎設施及個人設備防護等項目。

現場與會資安專家分享，企業必須隨時不斷調整及修正資安策略，以應對勒索軟體攻擊；在半導體產業供應鏈具備資安防護能力；強化物聯網通設備安全以及5G產業供應鏈風險、基礎設施與服務及5G設備，採用零信任架構以因應5G資安挑戰。