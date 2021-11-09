政府自購59.4萬劑AZ疫苗6日晚間到貨，但效期只到11月30日，有網友質疑該批疫苗是否為剛果民主共和國退回COVAX平台的疫苗？對此，衛福部長陳時中表示，新到貨AZ都是原廠直送。前民進黨立委郭正亮聽聞這件事情後嚇了一大跳，並忍不住直言「哇靠」。

郭正亮今天(9日)和宅神朱學恒一起進行網路直播時表示，有一個網友講到重點，阿中不是說，買疫苗要有原廠證明？朱學恒則說，有網友說，看批號是剛果來的。郭正亮聞言嚇了一大跳，「真的假的，你確定？」朱學恒回應，「你上網去查，我不確定，他給的資料不完整」。

朱學恒指出，疫苗運過來是坐飛機還是坐船，為什麼會只剩一個月？出廠後有效期限應該會有6個月。這時郭正亮又追問朱學恒，「我們這一批是從剛果來？」朱學恒說，「目前查到是這樣子」；郭正亮抱怨，「哇靠」。

朱學恒聞言表示，假如今天真如媒體報導，是從剛果來的，運輸途中怎麼保存？現在連紅酒都全程冷鏈。郭正亮問朱學恒，AZ也有要求保存溫度嗎？朱學恒回答，是室溫保存，但貨艙最冷會到零下10度，如果之後再跳到20度，會是什麼狀況？

郭正亮也說，為了這批疫苗，明明已經要開放AZ加BNT，結果這一期不開放，「我就故意被跳過，因為他怕打不完，所以這一期不准混」。

此外，綜合媒體報導，針對網友指稱這批AZ疫苗來自剛果民主共和果，陳時中表示，新到貨AZ都是原廠直送，和藥廠雙邊談妥進貨的，不是從COVAX平台進來。