10月百貨餐飲人潮回流，各家百貨餐飲業績平均增長15％～20％，餐飲業者亦趁勢打鐵趁熱搶進；包括饗賓集團、乾杯集團逆勢展店，其中饗賓進駐永和比漾廣場連開饗泰多、真珠兩店，並規劃年底前、明年初一口氣於遠百竹北店開出5個品牌店，計千坪規模估可貢獻至少5億元營收。

比漾廣場總經理周寶文指出，百貨周年慶餐飲人潮回流，業績也攀升，比漾周年慶餐飲業績就成長15％，且二樓迎來饗賓旗下「饗泰多」、「真珠台灣家味」2家餐廳助陣，更有助業績反轉；此外首波周年慶大型家電在五倍券助攻下頻傳捷報，大家電業績成長近3成、小家電增1成；而生活休閒雜貨的無印良品、UNIQLO等業績亦大躍進，其中MUJI改裝後買氣增逾3成、天轉冷後UNlQLO業績也多2成多，總計至今振興五倍券效益是去年三倍券的2.4倍。

而新開的「真珠」是饗賓餐旅集團新北首店，店裝以80年代復古風格充滿經典台味元，「饗泰多」則是現代泰式料理，集團姊妹品牌「開飯川食堂」在比漾業績一年破億元，更自即日起至明年3月31日推出「開飯、饗泰多、真珠比漾好饗吃護照」，消費即送護照可集點，集滿3個品牌，送500元抵用券，亦掀起不少話題。

饗賓集團總經理陳毅航表示，今年第二季本土疫情大爆發，三級警戒賓讓內用服務全面停止，僅靠外送外帶支撐，比漾廣場的「開飯」更居前三名之列，可見永和客層穩定，也是一連開兩店關鍵；陳毅航指出，目前好饗吃外送會員逾100萬人次，透過線上線下可連結百貨通路資源與會員人潮，相對互利。