顏寬恒「勇敢承擔」正式參戰中二！ 痛批汙衊：選戰還沒開打已血肉模糊

顏寬恒晚間宣布參加立委補選，國民黨市議員齊聚服務處，充分展現藍軍大團結。（陳淑娥攝）

顏寬恒晚間宣布參加立委補選。（陳淑娥攝）

國民黨中二選區立委補選人選終於出爐！前立委顏寬恒9日晚間7時30分，正式宣布投入補選迎戰綠營林靜儀，現場高喊「在地出發，勇者無懼」。黨主席朱立倫表示，顏寬恒是最適合代表中二選區的人選，市民不要再受政黨操弄，不要再用空降影響中二選區選民。顏寬恒說，國民黨的徵召，他勇敢承擔，「我們要贏回地方」。

顏寬恒於晚間7時30分，在國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、前主席江啟臣陪同下，在沙鹿服務處正式對外宣布參加立委補選，台中市國民黨立委及市議員都出席，充分展現藍軍大團結氛圍。

朱立倫指出，國民黨尊重在地、尊重民意，顏寬恒是最適合代表中二選區的人選，過去這段時間，大家忍受一位不了解地方、基層的立委，不能代表民意及地方，最後失去民眾的支持遭罷免，大家一定要支持在地力量，顏過去對地方貢獻相當多，他認真服務地方，永遠走在基層，我們要給他機會，市民不要在受政黨的操弄，不要再用空降影響中二選區的選民，國民黨受夠了，不要為了一場補選惡意造謠抹黑，面對空降的民進黨，市民會以選票支持在地服務的力量，國民黨宣布徵召顏寬恒，讓在地的聲音在國會發聲，配合盧秀燕，為台中市中二選區努力。

顏寬恒表示，正式告訴從這一刻起，加入台中市第二選區立委補選！他是一位真正的在地人，在地45年，台中第二選區不屬於任何政黨，是屬於所有鄉親的，大家要選出的是一位真正能夠代表民意、為民喉舌的民意代表，不是政黨惡鬥，未來2、3個月要進行的是一場立委補選。百姓都很樸實、很單純，出門不用穿防彈背心，鄉親要的只是能夠安居樂業，執政黨集所有黨政資源、大軍壓境，台中第二選區從來沒有這麼被執政黨這麼關心，但這裡不需要臨時抱佛腳的關心，民眾要的是地方的發展、不是互相攻擊，這次的選舉十分艱辛，選戰雖然還沒開打，攻擊已經鋪天蓋地而來，再來會是血肉模糊、萬箭穿心，相信所有的鄉親眼睛是雪亮的。

顏寬恒強調，這次的罷免，讓大家知道，權力是民眾賦予，所以選民也能隨時收回；而補選不論最後是誰當選，大家都希望當選後能夠一起來愛這塊土地，從此刻開始，我從在地出發，台中市第二選區不能再停滯，接下來公投的宣講，他也不會缺席，希望所有鄉親在1月9日，大家不要看到政黨的惡鬥，要看到在地出發的顏寬恒，「國民黨的徵召，他勇敢承擔，我們要贏回地方」。

市長盧秀燕提到，顏寬恒雖然已經當阿公，但自己是看著他長大的，在地所有鄉親也是看著顏寬恒長大的，很多人也是在顏寬恒的服務和幫忙下成長，寬恒是大家的好朋友，許多在地好朋友都希望他能再出來為大家服務，大家看著他長大、陪著他長大，鄉親就像他的家人，不可能坐視不管。

盧秀燕說，鄉親的期待，顏寬恒可以做到三點，第一他對在地非常瞭解、因為這就是他的家，45年來他都在這邊成長；第二，45年來看得到、找得到，他一直都在自己的故鄉，不會臨時來、也不會忽然走；第三，45年來他一定會和民意站在一起，所以顏寬恒要挺身而出，因此今天也特地來到現場，來為他站台。

立委楊瓊瓔提到，目前國民黨38席立法委員，希望能夠盡快加入第39席「顏寬恒」。立委江啟臣表示，他與顏寬恒是第8、9屆的同事，希望第10屆也能繼續跟他當同事，在地需要一為真正瞭解地方，在立法院能夠爭取福利與建設的好立委，顏寬恒過去的服務大家都知道，也能比較，希望這次的選舉是台中自己的選擇，不是政黨的對決，這是空降和地方的對決，接下來60天會非常辛苦，但大家一定會全力相挺。

立委許淑華說，顏寬恒與自己共同奮戰多年，在交通委員會為了很多法案和建設努力，所以和他有一定的情誼，即便他一年多來沒有擔任立委、沒有公職在身，但仍常常接到他的電話，不是地方鄉親的請託案件，就是他過去為地方爭取的重大建設，希望可以繼續督促政府盡快落實他的政見，一位沒有擔任公職，卻隨時隨把鄉親的囑託放在心裡面的人，這樣的表現和初心讓她非常敬佩，「寬恆加油，勇者無懼」。