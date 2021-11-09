中央氣象局表示，今(9日)清晨蘇澳氣象站的15.4度，已創入秋以來平地最低溫，氣象專家賈新興預估，入夜到明(10日)清晨更冷，因輻射冷卻，北部沿海及空曠地區最低溫將下探12度；此外，氣象局表示，入夜到清晨若水氣及溫度條件配合，3500公尺以上高山仍不排除有機會降下今年初雪。
明天(10日)東北季風持續影響，中部以北山區及東半部地區仍有局部短暫雨偶爾發生，主要是多雲，甚至有陽光出現，中南部大多為晴到多雲；溫度方面，中部以北、東北部地區清晨低溫14至16度，中南部及花東地區17至19度，全台都感受到涼冷，且日夜溫差較大，提醒早出晚歸應適時添加衣物保暖。
周四、周五(11、12日)東北季風影響，北部、東北部及東部整天仍較涼冷，乾冷空氣影響下，周四清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯，特別在中部以北及東北部的部分區域，低溫降至13至15度，其他地方早晚也較涼冷；各地降雨明顯減少，周四剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，周五基隆北海岸、中部以北山區也有一些降雨機率，其他地區為多雲到晴。
周六(13日)起東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼，周六至下周二(16日)北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。17日至19日東北季風再增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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