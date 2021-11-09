全球晶圓代工龍頭台積電前往高雄設廠傳聞不絕於耳，甚至先帶動當地房價水漲船高，台積電9日晚間證實，因應市場需求，台積電董事會9日決議，將於高雄設立生產7奈米、28奈米製程的晶圓廠，終於讓該消息塵埃落定。對此，台積電轉投資的晶圓代工廠世界先進，在先前法說上透露將重啟12吋晶圓廠，預料將與台積電一同前往高雄。

先前消息傳出，高雄市政府已和台積電當面洽談，計畫於高雄楠梓煉油廠舊址設廠，主要作為台積電7奈米製程生產據點，消息曝光後，引爆原本就很熱的高雄房市再一波交易熱潮，刺激高雄楠梓、橋頭及岡山等地區房價上漲，推案量、成交量也大幅攀升。但台積電10月法說沒有提及此事，造成近期北高雄房市交易急速冷卻。

台積電代理發言人高孟華9日晚間證實，因應市場需求，台積電9日已決議，將於高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計將於2022年開始動工，並於2024年開始量產。

台積電重訊揭露，將向高雄市政府承租土地建廠，但未詳細描述內容，旦該消息終於使得台積電是否落腳高雄煉油廠一事，塵埃落定。由於台積電在10月法說上，僅提及赴日本設立22/28奈米製程晶圓廠一事，讓許多投資人以為台積電赴高雄投資的機會將延遲，甚至無望，如今消息一出，再度引發市場震撼。

據《Digitimes》報導，世界先進董事長方略2年前放棄12吋晶圓廠入手計畫後，隨著全球晶片產能供應仍相當緊缺，方略在日前法說上低調表示，因應市場需求強勁且持續擴充產能，8吋晶圓設備愈來愈昂貴且難以取得，因此認真考慮12吋晶圓廠是否符合需求，但目前沒有時程表。

市場先前則是傳聞，台積電家族成員包括台積電、世界先進，將前往高雄設廠，如今台積電率先公布，世界先進是否也有機會赴高雄投資建置12吋晶圓廠，等待公司進一步動向。