兆豐銀行新南向布局再傳喜訊，金管會於11月9日同意兆豐銀行於柬埔寨首都金邊鄰近的干拉省增設大金歐支行。對此兆豐銀指出，2021年初金邊桑園支行開業後，兆豐銀行於柬埔寨已有5個據點，皆位於首都金邊，考量柬國經濟發展潛力大，為擴大服務範疇，深耕當地市場貼近更多客戶，故決定跨出金邊增設據點，未來也將持續海外拓點，擴大營運版圖。

兆豐銀行進入柬國市場10年有成，據最新統計，兆豐銀金邊分支行整體獲利2020年較2019年大幅成長4成，今年前10月獲利較去年再成長2成，在兆豐銀行海外據點中獲利名列前茅。

根據兆豐銀評估柬國優勢，柬國政治穩定，經濟蓬勃發展，且當地流通貨幣為柬幣及美金並行，幣值相較鄰近國家穩定，加上利差高，均為其主要亮點，因此，在衡酌利潤及風險後，決定再次增設據點，加強在地服務。

此次兆豐選擇跨出首都設點，主要著眼於大金歐市優越之發展潛力，同時兆豐銀行也是第一家進駐該市的台資銀行，超前佈署即是期能早日搭上該區域成長的列車。兆豐銀說明大金歐的發展優勢指出，該區域距離金邊市中心僅約10公里，沿線人口成長，商業活動日趨興盛，加上金邊新國際機場將遷往該區域，預計2023年可完成第一期工程，週邊住宅及商業開發帶動之金融商機可期。

政府力推新南向政策，加上減少中國曝險的趨勢，新南向國家已成為國銀海外獲利重要引擎，兆豐銀行新南向國家佈局完整，於柬埔寨、越南、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共設有20處據點，積極掌握產業鏈重組等商機，協助南向台商客戶取得融資，2018年6月領先同業推出新南向專案融資額度，最新統計顯示，截至2021年10月底，累積撥貸額度已接近2000億元，新南向授信餘額亦逾2100億元，而今年10月兆豐銀不僅拿下金管會的「新南向政策目標國家授信方案優等獎」及「新南向政策目標國家授信方案中小企業授信特別獎」兩個獎項。