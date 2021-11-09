（取自陳其邁臉書）

台積電傳聞已久要到高雄投資設廠消息，高雄市府先前保持被動態度，不願替台積電發言證實。不過，隨著今（9）日晚間台積電終於證實，將在高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，市長陳其邁表示，歡迎台積電持續深耕台灣，市政團隊用緊緊緊的精神，突破層層困難與限制，化不可能為可能，「把煉油廠變科技廠」。

台積電董事會今日決議核准公司將向高雄市政府遞件租地設廠，預計在高雄設立生產7奈米、28奈米製程的晶圓廠，並將於2022年開始動工，2024年投入量產。

有關台積電到高雄設廠，得先解決土地、水電問題，陳其邁提到，今年初，由副市長羅達生召集經發、都發、工務及環保等局處籌組專案團隊，全力解決設廠相關土地、水電等問題，經過多次開會、現勘，選定中油高煉廠後，市府團隊也總動員整合相關資源，積極向中央溝通協調，加速台積電建廠計畫。

陳其邁提及，時任行政院副院長便負責大A＋計畫（領航企業研發深耕計畫）等國家產業政策，在國際供應鏈重組當下，吸引國際大廠來台投資，打造台灣成為高階製造中心。

他上任市長後，提出南方科技廊帶的構想，首要目標便是布局高雄產業鏈及訂定產業轉型方針，打造高雄成為最重要的半導體產業聚落。

陳其邁也強調，台積電投資高雄，不僅是城市關鍵的產業布局，也是半導體S廊帶最重要的一塊拼圖，市府將繼續積極招商，城市與產業轉型的腳步不會停止。

不過，台積電看中的中油高雄煉油廠受到汙染，必須先縮短整治期程，才能迎接台積電來臨。經發局長廖泰翔說明，原本高煉廠整治預計花17年才能完成，但市府跨局處總動員且多線齊發，相關行政程序並進，讓相關行政效率大幅提高，並規畫於明年交地設廠。

高市府幫台積電備妥土地外，關於交通、人才等方面也都積極滿足各方面需求。廖泰翔指出，市府積極部署科技廊帶，不僅爭取中央經費興建橋頭科學園區聯外道路、推動捷運紅線往北延伸到路竹科學園區，另也全力推動雙語政策及整合周邊多所大學、雙語學校等相關科系教育資源，以完整配套做好「築巢引鳳」準備。

未來台積電進駐後，楠梓可望成為新興科技聚落。高市府指出，搭配周邊封測大廠日月光、華邦電、穩懋等，往北與南科、路科及橋科結合為新興半導體製造聚落，至於往南與仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，整體串聯成南部半導體S廊帶。

高市府提到，陳其邁就任時的兩大優先政策包括產業轉型優先、增加就業優先，如今台積電進駐，象徵半導體產業聚落已在高雄成型，也代表高雄產業正持續朝向高值化與深化產業發展，期待在南部半導體S廊帶的帶動之下，為高雄創造更多就業機會，加速城市與產業轉型。