中國近期向巴基斯坦交付了有史以來大陸出口的最大、最先進的軍艦——054A/P護衛艦，在陸媒與巴媒熱烈議論這批軍艦的先進技術與強大性能的同時，印度媒體卻關注到另一個重點：大陸建造的這些出口軍艦完全沒有使用西方國家製造的電子設備與武器。這顯示巴國對大陸製造武器的信心，而且中方也確定將繼續為巴國建造 8艘先進的絕氣推進式（AIP）傳統動力潛艇。

《新浪網》報導指出，這艘護衛艦是由中國船舶集團設計和建造，8日在上海舉行的交接儀式，正式交付巴基斯坦海軍。巴基斯坦海軍的聲明稱，054A/P型護衛艦被正式命名為「圖赫里勒」號，它將是中國為巴基斯坦海軍建造的4艘054A/P型護衛艦的第一艘。

054AP護衛艦是由中國船舶集團設計和建造，8日在上海舉行儀式正式交付巴基斯坦海軍。首艘054A/P型護衛艦正式命名為「圖赫里勒」號。（圖／微博）

報導表示，054A/P是一款技術先進、性能強大的水面作戰平臺，擁有強大的對艦、對空和反潛能力，以及出色的監視潛力。該艦排水量約4000噸，配備最新的反艦、反潛、防空武器，有最先進的作戰管理和電子戰系統，以及現代化的自衛武器。巴基斯坦海軍的聲明說，054A/P型護衛艦可以在高強度、多種威脅的對抗環境中同時執行多項海戰任務。

印度《防務世界》網站指出，054A/P配備了垂直發射導彈發射單元，可以發射中國HQ-16 防空導彈和其他類型的導彈。過去巴基斯坦海軍會要求在中國製造的艦艇上使用西方生產的雷達或武器。但這艘新護衛艦上的所有武器和雷達都是中國生產的產品，這反映出了巴基斯坦海軍已經對中國技術和能力具備足夠的信心。

054A/P是中共海軍054A 型導彈護衛艦軍的出口版本，目前大約有30艘 054A 護衛艦在中共海軍服役。而出口型號上的「P」代表巴基斯坦，也可能意味著該艦是為巴國定制的型號。

中國船舶集團與巴基斯坦這筆交易是在2017年和2018年完成協定，除了首艘已交付外，其他軍艦目前正在上海中船滬東中華造船廠建造。據估計每艘戰艦的價格大約為 3.5至4億美元左右，對比其他國家類似艦艇，陸製護衛艦價格相當便宜。

報導說，中國船舶公司另外還為巴基斯坦海軍製造8艘新型2800噸級的AIP潛艇。第一批4艘潛艇將於 2023 年交付，餘下4艘於 2028 年交付。而後面的4艘潛艇是大陸技術輸出，由巴基斯坦卡拉奇造船廠建造。