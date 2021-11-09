曾莞婷時尚美照連發。（沐明鍋物提供）

曾莞婷時尚美照連發。（沐明鍋物提供）

曾莞婷與高檔食材們一起入鏡。（沐明鍋物提供）

「戲劇女神」曾莞婷近日曝光一系列時尚大片，仔細一看，原來氣派豪奢的拍攝場景，竟是有著「火鍋界勞斯萊斯」封號的一家台中頂級火鍋店，她還與日本進口的飛驒牛、澳洲大龍蝦及新鮮蔬菜等高檔食材一起入鏡，讓曾莞婷笑說，這真是演藝生涯難忘的工作經驗，「沒想到在火鍋店也可以拍出這麼有時尚感的照片，拍到最後我都快忘記這其實是間餐廳了！」

曾莞婷說，每當冬天很冷、想要暖胃的時候，就會喜歡吃熱熱的火鍋，火鍋也讓她想到圍爐、一家人團聚很幸福的氛圍。講一講突然好想快轉到過年喔！」最近工作行程滿檔的她，也希望休息時能帶著媽媽一起享用頂級鍋物，犒賞自己這陣子的辛苦。

她最近忙於電影《化劫》及電視劇拍攝，透露除了與新的合作對象工作愉快，對首度嘗試恐怖片也感到相當興奮，也有許多新鮮的挑戰，「電影應該是明年才會上映；電視劇則會在年底播出，期待趕快跟大家見面。」