周玉蔻連日來猛轟顏清標積欠銀行1.8億、霸佔法拍屋當服務處，顏清標9日出面澄清，表示過去是曾投資失利，但顏寬恒籌錢將土地一筆一筆標回，這一切都是惡意指控。（黃國峰攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標近期遭媒體諸多指控欠債不還等，在沉默多日後，他晚間在顏寬恒記者會上出面強調，欠債不還等傳聞事實真相，並非如惡意指控所說；至於大甲鎮瀾宮的風風雨雨及對他的汙衊，更是子虛烏有，前董事長王金爐兒子王清林，在11月7日從美國打電話要道歉，這分明是有心人亂作文章。他強調，選舉是一時的，希望這次補選是一場公開、公正、透明的選舉，呼籲各政黨讓政治歸政治、宗教歸宗教，好好打場乾淨的選戰。

顏清標指出，關於近日媒體諸多指控他欠債不還等傳聞，事實真相並非如惡意指控所說，年輕時他與林敏榮、張文儀、陳孟森合夥經營建設公司，張文儀擔任董事長，他擔任副董事長，林敏榮當總經理，陳孟森當時是鎮長，因為不能具名投資，所以是隱名股東。

顏清標說，投資事業總是有賺有賠，之後林敏榮告知公司賠錢需要融資，希望拿他的土地擔保融資，結果後來公司破產，他作保的土地也就被拍賣用來還錢，兒子顏寬恒不忍他的土地被拍賣，才籌錢把這些土地一筆一筆標回來。

顏清標強調，他一生與朋友共同投資只知道情義相挺，絕不會落井下石，一生重情重義，絕不會與人計較；相信瞭解他的朋友，一定能深刻體會他現在的心情，公道自在人心、不想多作回應。

至於大甲鎮瀾宮的風風雨雨，顏清標表示，對他的汙衊更是子虛烏有，他簡單跟大家報告一件事情就能理解，前董事長王金爐的兒子王清林，在11月7日早上從美國打電話給他，說要跟他道歉，沒有針對他的意思，就可以明白這是有心人亂作文章而已。

顏清標強調，選舉是一時的，希望這次補選是一場公開、公正、透明的選舉，不需謾罵、汙衊、扭曲事實，不要為了勝選無限上綱，沒有底線，呼籲各政黨、讓政治歸政治、宗教歸宗教，好好打場乾淨的選戰。