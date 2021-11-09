債台高築的中國地產商恒大集團自9月以來爆發債務問題，至今仍在違約邊緣苦苦掙扎，讓中國整體房企因此籠罩在債務陰霾下。美國聯準會亦高度關注中國房企債務問題發展，其於8日公布半年一度的金融穩定報告（Financial Stability Report）中表示，中國房地產業壓力可能會為中國金融體系帶來壓力，並波及美國。報告稱，儘管中國當局已採取措施為房地產市場降溫，「但仍存在金融脆弱性繼續上升的風險」。

香港經濟日報報導，報告指出，中國企業和地方政府債務仍然很高，尤其是以中小型銀行為首的金融部門槓桿率偏高，讓房地產估值被拉高。如果中國政府持續對高槓桿的機構進行監管，可能會對這些負債累累的公司造成潛在壓力，尤其是房地產企業，引發如恒大事件的擔憂。

報告認為，這種壓力可能透過房地產價格上漲，或投資者風險偏好下降等影響，造成外溢風險，傳播到中國金融體系。鑑於中國經濟和金融體系的規模以及與全球的貿易關係，中國金融體系的壓力會令風險情緒惡化，為全球金融市場帶來壓力，更對全球經濟增長構成風險，間接影響美國。

報告中指出，儘管本次波動性比過去大，但中國政府似乎更願意支持企業追求去槓桿化和符合監管目標的行為，同時擔心政府官員會誤判這場改革帶來的不穩定性和蔓延的規模。美國更關注中國當局為避免恒大違約而採取的相關措施，恒大帶來的混亂可能會對更多房地產行業和為金融系統帶來壓力。

自上次5月份公佈調查結果以來，對通膨的憂慮、新冠變種病毒影響和風險資產估值升高仍然是報告首要考慮因素，同時亦有一些新的風險出現，包括中國監管變化帶來的可能影響、財政支出下降以及維持寬鬆的貨幣政策。