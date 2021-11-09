金鐘視后尹馨日前上鄭偉柏主持的MOMOTV 75頻道《E!Studio藝鏡到底》之Talk一杯節目，談到《我們與惡的距離》劇場版的緣分，竟是開刀前拿到劇本，並且在加護病房花15分鐘決定接演，導演黃致凱也表示大感意外又感動，也分析讓觀眾公投決定結局的魔力，催使觀眾好奇進劇場一刷再刷，場場客滿。

尹馨去年4月發現腎臟長腫瘤，一度被判定為惡性二期，幸好開刀後確認為良性脂肪肌肉組織瘤，但因7公分瘤實在太大，仍須割除右腎一部分，她也還原接演始末，表示接到劇本時，正是開刀前在加護病房之時，認為此刻拿到劇本是「命運」的安排，如果順利開刀完，身體無恙就接演，而防疫期間加護病房一天只能探病一次，一次15分鐘，所以才在病房內花15分鐘交代家屬，記得回覆導演「決定接演」，黃致凱也說尹馨答應演出，感覺「像中樂透一樣，機率太低了，非常意外也很感動」，兩人都認為合作是緣分。

《與惡》劇場版導演黃致凱(左起)、女主角尹馨接受《E!Studio藝鏡到底》之Talk一杯主持人鄭偉柏專訪。（MOMOTV 75台提供）

如何駕馭宋喬安一角？尹馨說演出前沒有看過電視版，只看過劇場版的文字，沒有既定刻板印象反而沒有任何包袱，可以盡情發揮演技。談到演完25場舞台劇的感想，觀眾公投最多次、佔將近六成的結局，竟是尹馨化成「黑天鵝」，她直呼這個結局最不好演，因為要把劇中女主角的瘋狂、復仇之心全然展現，愛好平和的她則表示自己偏好「白天鵝」結局。

尹馨也透露演出時的糗事，因為台詞多又要與觀眾的互動，導致她焦慮到忘記劇中老公的名字，還好上台前及時詢問狄志杰（飾演劉昭國）才化險為夷，導演也透露，只要聽到尹馨說「欸」，大概就知道她忘記台詞了。