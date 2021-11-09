尼加拉瓜長年領袖奧蒂嘉（Daniel Ortega）在贏得連續第4個總統任期後，昨天面臨一連串國際批判，批評者形容這場選舉是場「鬧劇」，因為他的政敵不是入獄就是流亡海外。

法新社報導，現年75歲的奧蒂嘉曾經是游擊隊員，他在7日總統大選中獲勝早在預料中，美國及歐洲帶頭對此發出嚴厲譴責，指控他採取獨裁手段並且鎮壓異己。

歐洲聯盟指出，在有嚴重缺陷的選舉讓奧蒂嘉第5度當選總統後，尼加拉瓜現在已全然是「獨裁政權」 。

西班牙譴責這場選舉是「反民主鬧劇」，因為尼加拉瓜自6月以來有7名潛在總統參選人遭到關押，批評者斥責，奧蒂嘉面對的5名競選對手根本是他政權的死忠支持者。

英國政府則表示，這次投票是「有名無實的選舉」。美國總統拜登指稱，這場「嬉鬧劇選舉」的結果在很久前就已遭「操控」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天揚言進一步祭出制裁及簽證限制，懲罰「那些支持奧蒂嘉－穆麗優（Rosario Murillo，尼國副總統暨奧蒂嘉妻子）政府不民主行為的共犯」。