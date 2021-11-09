檢警蒐證發現，廖婦可自行上下計程車。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

廖婦平日在社區活動，完全不像下肢癱瘓的病患。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

新北市51歲廖姓婦人，去年9月間以「下肢無法正常活動、抬舉、行走及站立、其肢體功能喪失」等理由，向國泰人壽及南山人壽保險公司申請殘廢醫療理賠金，並成功向國泰人壽申請給付60萬164元得逞，但南山人壽派員訪視廖婦時，發現她下半身沒有萎縮情形，察覺有異遂通報保險犯罪防制中心，兩家保險公司於是檢具相關事證向刑事局報案。

刑事局偵查第七大隊受理報案後，通知廖婦到案說明，但廖婦以身體不適為由拒絕到案。警方調查，廖從2016年起以身體不適為由入住健保病房，在聯合醫院中興院區、衛生福利部樂生療養院等各大醫療院所巡迴住院，統計自2016年起至今年1月止，總共向保險公司申請住院實支實付理賠2500萬餘元。

廖婦食髓知味，去年9月又以下半身癱瘓為由，企圖向保險公司申請約500多萬元的高度失能險理賠，刑事局報請台北地檢署檢察官鄭少珏指揮偵辦，8月將廖婦及郭姓同居男子逮捕到案，將廖婦自國泰人壽詐領的60萬164元失能險款項，向法院聲請裁定扣押獲准，並查扣多張金融卡、存簿、手機、公文資料、保險文件、陳情文件及病歷資料等贓證物。

檢警調查，廖婦在出庭時，能自行上下計程車，平日在社區假裝拿著助行器行走，但她都是身體先往前靠近助行器，再將助行器抬到前方，完全不是真正下肢無力病患的動作。檢警暗中蒐證後，9日將廖婦依詐欺罪嫌起訴。