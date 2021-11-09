美國奇異宣布 2023年起分拆為三家獨立公司 21:252021/11/09 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國奇異公司（GE）9日宣布將自2023年起分拆成三家獨立公司，分別專注於醫療、能源和航空。受到消息激勵，奇異股價在盤前大漲9％。 奇異的聲明指出，醫療業務將於2023年初分拆；可再生能源、發電和數位業務將合併成一個單獨的部門，然後在2024年初分拆；剩餘部分為航空，即飛機發動機製造業務。 明基透析取得印尼醫材許可證 布局海外與東南亞市場 林口違法資收場不改善 侯擬強拆 #分拆 #美國 #奇異 #獨立 #醫療 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資加碼中國債券熱度不減 10月再買226億人民幣 20:332021/11/09 兩岸 梨山蜜蘋果甜柿盛產 中橫便道增開1830通行班次 16:282021/11/09 生活 疫情影響 深坑兒童遊戲場 拖7個月才開放 04:102021/11/09 地方新聞 疫情大苦主 桃園機場公司年收入連年腰斬 18:182021/11/09 財經 美國吹起升息號角 股市利大於弊 17:502021/11/09 財經 美國冶金學家承認潛艦鋼材測試造假 重判10年與百萬罰金 18:322021/11/09 軍事 工商社論》台積電東進的最大障礙美國勞工政策 04:102021/11/09 財經要聞 美推「全球基建」抗衡「一帶一路」陸外交部：應搭橋而非排他 16:402021/11/09 兩岸 《時來運轉》1500元買大小分中獎 他竟多抱回45.7萬 07:002021/11/09 體育 《櫃買市場》永豐上櫃ETF標的指數資格獲認可 宏大開放信用交易 08:352021/11/09 財經 新台幣開盤升2.2分 為27.82元 09:332021/11/09 財經 財經熱門新聞 獨》台積電證實投資高雄煉油廠 設7奈米和28奈米廠 - 財經 - 工商 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 神秘黑手怒拉台股500點 3大咖惡意放空下場超慘 - 財經 英特爾客戶倒戈！AMD肥單拿滿 台積電2大製程神助攻 - 財經 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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