美國奇異公司（GE）9日宣布將自2023年起分拆成三家獨立公司，分別專注於醫療、能源和航空。受到消息激勵，奇異股價在盤前大漲9％。

奇異的聲明指出，醫療業務將於2023年初分拆；可再生能源、發電和數位業務將合併成一個單獨的部門，然後在2024年初分拆；剩餘部分為航空，即飛機發動機製造業務。