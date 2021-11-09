教育部體育署9日舉辦「110年度運動企業認證授證典禮」，國泰投信首次榮獲運動企業認證！國泰金控指出，國泰證券繼去年獲得認證後，2021年再獲頒「運動年曆企業積分聯賽季軍」，國泰金控因旗下國泰世華銀行透過遍布全台的ATM及台北捷運站點的影音播放載體，播出體育署運動推廣影片，亦獲頒感謝狀，國泰金控暨各子公司力挺運動，對外贊助體育活動、對內舉辦多項員工運動，提倡運動風氣，要打造全民健康生態圈。

國泰投信總經理張雍川出席領獎時表示，國泰投信包括董事長張錫本人都是實實在在的運動模範生，長期推廣太極拳的董事長張錫，是公司太極氣功社最好的老師，董事長更常鼓勵同仁們在忙碌的工作和生活壓力中，善用太極靜心調節自身的氣息。除了太極氣功社，國泰投信還有籃球社、桌球和羽球社等。

國泰投信認為，員工是企業最珍貴的資產，帶領員工一起抗壓、舒壓並提升自身健康的管理，其實就跟拚績效同樣重要，為了讓員工擁有更健康的生活型態、增加專注力，提升團隊凝聚力和改善工作壓力，運動是最佳解方。

國泰投信指出，從2015年以來，透過福委會宣傳、公司補助以及員工自發性號召開始成立運動健康社團，現在已經有多達6個運動社團。特別的是，國泰投信還有運動教室，讓社團安心運動，更鼓勵同仁參加公開比賽，包括「投信投顧盃羽球聯誼賽」，國泰投信近年來從未缺席，要積極打造幸福企業，滿足員工健康「心」生活、創造高效職場，投資員工健康，是企業最大的獲利。

國泰證券一直以員工的工作與身心健康平衡為目標，去年獲頒運動企業認證後，推廣運動的腳步未曾停歇，2021年度勇奪「運動年曆企業積分聯賽季軍」，主辦單位體育署透過運動年曆平臺，開放獲證企業夥伴參加，推動企業彼此交流職場運動經驗，透過積分獎勵辦法，鼓勵員工為企業爭取榮譽，如登山活動、馬拉松、鐵人三項國際賽等，參與度最高的項目為馬拉松，如台灣米倉田中馬拉松、台北馬拉松等，國泰證券首次參加即榮獲季軍榮耀。

值得一提的是，國泰金控因旗下國泰世華銀行善用金融業資源協助體育署推廣運動，於遍布全台的ATM及台北捷運站點的影音播放載體，強力放送體育署影片，推廣全民運動風氣，體育署特別頒發感謝狀。