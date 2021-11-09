前文化部長鄭麗君成立的青平台民主治理學院，邀請中研院朱敬一院士開設「願景講堂」今晚開課；副總統賴清德出席始業式致詞表示，台灣位於地緣政治最具挑戰的前線，國際局勢中，美國重返亞洲，重啟「四方安全對話（QUAD）」、強化美日同盟，跨太平洋民主聯盟逐漸成形，台灣如何掌握關鍵契機，是非常重要的課題

青平台董事長鄭麗君致詞時指出，她與朱敬一在2012年的時候就「不打不相識」。鄭麗君回憶道，當時她是不分區立委，而朱敬一則是國科會主委，當時因為國科會「中科四期二林園區計畫」，引發了在地社區的反搶水運動。

鄭麗君說，朱敬一當時用相當正面的態度回應農民訴求，不只變更用水計畫，更坐下來與立委們一起畫草圖，甚至啟動前所未有的科學園區政策環評。朱敬一有著深刻人文關懷，對民主的信念，不只體現在學術研究，更落實在公共實踐當中。

鄭麗君也提到，近年來，新的地緣政治與民主結盟的態勢正在浮現，因此本次「願景講堂」，朱敬一將會為大家分析國際政經局勢，並定位台灣在地緣政治中的重要位置。在這個民主鏈結不斷強化與形成的契機中，「我們必須要思考如何壯大台灣」，更重要的，是替下一代找出實踐的路徑。

鄭麗君勉勵在場的共學夥伴，一起思想、行動，實現更好的民主，打造一個更好的台灣。

朱敬一以「從國際變局中看台灣民主的未來」為願景講堂課程總主題，從11月月初到月底開設四堂系列課程，剖析在中國威脅及國際變局下，台灣如何追求民主永續發展，如何尋找「關鍵扭轉」出路。

接下來三堂課將分別由中研院社會學研究所研究員吳介民、前台灣大學經濟學系教授林向愷、國發會主委龔明鑫擔任對談人。

「願景講堂」開設的目的，是期盼促進公共治理經驗傳承，進行跨世代對於台灣願景的激盪思辨。