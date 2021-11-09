薔薔也曾是渣男磁鐵。（東森綜合提供）

小馬自嘲是渣男更生人。（東森綜合提供）

羅時豐、小禎主持的東森《今晚開讚吧》，日前討論渣男慣用的各種經典語錄，找來「渣男磁鐵」薔薔、LALA（蘇心甯）分享曾經為被愛蒙蔽雙眼、做過各種傻事的坎坷過往。而擔任渣男鑑定團的小馬（倪子鈞）則自嘲說：「我先自首，我是渣男更生人。假如我以前沒有渣過，我現在怎麼去鑑定別人。」讓所有人笑成一團。

LALA透露，當初跟前夫交往前，她不只自營髮廊、參加選美，還是啦啦隊隊員，除了有擁護她的一群粉絲、也有自己的生活圈，過得多采多姿，為了給前夫信任感，不只手機無條件給他查看，「他來店裡站哨一整天也沒關係」，但前夫仍舊沒有安全感，只覺得LALA太忙沒時間陪伴他，於是變本加厲要求她一起換電話號碼、關掉無名小站，更說出經典渣男語錄：「如果妳愛我，妳就是要為我做這些！」最後她真的把價值80萬的髮廊以8萬盤掉，做了這麼多傻事就只為證明自己很愛他。

未料後來前夫外遇，LALA從小三口中得知前夫經常抱怨她一直待在家，不只生活圈乏味還很無聊。當初她為了另一半所做的改變後來卻變成被嫌棄的理由，憶起這些過往，她苦笑說：「我15年前真的是一個低能兒。」

LALA還分享某前任有嚴重的王子病，每次約會都是她開車接送，但對方幾乎都會遲到。有一次，前任說他媽媽臨時有重要的事要說，結果讓她在樓下乾等了1個多小時、甚至還叫她憋尿，直到她受不了、再次打過去詢問時，對方竟惱羞成怒、口出惡言：「我媽真的在跟我講重要的事，妳到底有沒有家庭觀，是不是你們這種單親家庭的小孩都不知道家庭觀是什麼？！」就算對方已經踩到LALA的底線、攻擊家人，她還是心軟想著對方可能是剛跟家人鬧不合，所以情緒不佳，「我當時還跟他道歉。」眾人直呼：「妳好沒個性！」

交戰過多位渣男前任的薔薔坦言，「其實我很感謝渣男，因為渣男造就了現在的我。」強調女人一定都會有盲目期，建議這個時間點最好是在年輕的時候，才能學成經驗和歷練，日後更有分辨渣男的能力。

薔薔透露自己20幾歲時很容易被男人騙，當時她交往的男友雖然沒存款，「但賺多少就會花多少在我身上，對我非常好，就算向我借錢也是連本帶利的還。」後來因為對方個人開銷太大、導致負債越滾越多，兩人交往1年半就分手。她3年前再遇前任、兩人復合，男方改頭換面，不僅有房還有事業，出手不改以往的闊氣，殊不知只是一樣套路，因為不久後男方就以借100萬還120萬的條件跟她借錢，事後更以公司資金周轉不靈為由，想再商借135萬，這時她才驚醒，原來對方只是個愛打腫臉充胖子的裝闊男，但她至今仍認為對方是她最深愛過的一任。