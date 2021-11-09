為搶攻長輩學習多種實用又貼近生活的課程，台數科集團9日宣布與台中在地新創廠商-瑪帛科技聯手布局遠距學習商機，11月起推出此服務，讓台數科的機上盒用戶，可搶先透過熟悉的電視，進行線上學習。台數科表示，公司與瑪帛科技共同討論後，從以前合作電視電話的經驗延伸，推出專為居家長輩設計的「MABOW CLUB 遠距學習」，首先在台數科的機上盒上架。

台數科指出，新冠疫情促使人們學習線上視訊功能，轉型移動至網路世界交流。不過，對於長輩來說，要透過手機或電腦操作視訊，在線上聊天、上課，實在具有相當的門檻，長輩平時常去的公園、里民中心，已禁止集會，辦理各式課程的社區據點，也停止服務。若長輩長時間整天關在家裡，又不擅長使用網路科技，將大幅降低與外界互動的機會。

因此，台數科與瑪帛科技共同討論，從以前合作電視電話的經驗延伸，推出專為居家長輩設計的「MABOW CLUB 遠距學習」，並首先在台數科的機上盒上架。

「MABOW CLUB 遠距學習」，邀請各界專業人士開設多種實用，又貼近生活的課程，例如，由曾任警察交通小隊長的黃錦湧老師，帶來防詐騙與生活安全課，希望讓長輩瞭解常見詐騙手法，以避免被騙；另也有繪畫、懷舊老歌演唱、手工藝等不同主題課程，每月更新課表。

「MABOW CLUB 遠距學習」，可提供手機版APP搭配使用，其子女可透過手機APP，幫忙報名適合長輩的課程，並可接收長輩課程參與記錄，將在家使用電視的長輩，與出外工作的子女串連起來。