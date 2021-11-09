富豪身家不受疫情影響反而逆勢看漲，加上拜登政府為替社福氣候支出計劃籌資，打算對富人大舉加稅，促使金字塔頂端將資金投入國際藝品市場。順應這股熱潮，蘇富比等三大拍賣行9日起舉行2周拍賣，成交總額至少16億美元起跳。

蘇富比（Sothebys）、佳士得（Christies ）、富藝斯（Phillips）等國際知名拍賣行，周二展開為期2周的拍賣。三大拍賣行預估，至少有15件拍品的成交價會超出2000萬美元，包括印象派大師梵谷作品。

搜羅藝術品向來是有錢人的專利，更何況近來他們的股票、房產、私募股權等各式資產都有可觀獲利。但市場觀察家指出，日後會證明最大的報酬來自這些富人收藏的藝品。

根據瑞士信貸日前發布的報告，全世界富豪的身家大多不受疫情影響，甚至不減反增。儘管去年新冠疫情籠罩，仍有520萬人首度躋身百萬富豪俱樂部，總數達5610萬。

前佳士得總裁伍德漢姆（Doug Woodham）指出，即使碰上疫情危機照樣累積財富的有錢人，正在找地方存放現金，藝術品就是其中之一。他說：「如果我的投資組合漲了30％，砸錢買件藝術品一點也不為過。」

萬一美國總統拜登真為了社福氣候支出計劃，鎖定年收入破1000萬美元的富人加稅，一些富豪或許從現在起就會錢進藝術品市場。藝術顧問巴爾（Josh Baer）表示，擔心稅制改變，促使富豪階級掀起藝品投資熱。

而拍賣行、藝廊及藝術博覽會，因疫情帶動的創新熱而受惠，方便他們從線上找到買家。拜網路科技之賜，年輕世代也加入競標行列瘋買藝術品，即便他們以往從未踏足幾個國際知名的拍賣會。

Deloitte Private Art & Finance最近發表的藝術市場報告顯示，蘇富比、佳士得、富藝斯這三大拍賣行，去年的純線上藝品拍賣金額突破10億美元，遠遠超越2019年的1.68億美元。