《歐亞時報》（The EurAsian Times）表示，瑞典紳寶（SAAB）JAS-39「獅鷲」（Gripen）戰機的性能和售價在國際上獲得優秀評價，但卻有一個問題，即在該型機的5個海外使用國中，有4個都因「獅鷲」標案爆出巨額賄賂指控，嚴重影響其聲譽。

根據報導，由於JAS-39性能先進、成本相對便宜、使用彈性高、易於維護，且紳寶對技術轉移抱持開放態度，讓該型機成為國際市場上頗有吸引力的選項，尤其受到國防預算有限國家的歡迎。目前除瑞典自身外，已出口到巴西、南非和泰國，捷克及匈牙利則是長期租借多架JAS-39，並可能於租約期滿後正式買下。

不過《歐亞時報》指出，在上述5個國家中，巴西、南非、捷克和匈牙利都曾傳出與JAS-39標案有關的巨額賄賂指控，僅有泰國倖免於難。

JAS-39E/F在2013年擊敗F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）和「飆風」（Rafale），奪下巴西空軍下一代主力戰機訂單，2014年該國正式簽署合約採購36架，卻在2015年爆出賄賂疑雲，巴西前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）被控收取260萬巴西幣（約新台幣1300萬元），運用其影響力促成紳寶贏得標案。

南非1999年簽約採購26架JAS-39C/D，2008年開始交付。不過紳寶執行長布斯克（Hakan Buskhe）2011年表示，英國貝宜系統公司（BAE Systems）雇員在紳寶不知情下，為其簽署「未知的合約」，讓貝宜向紳寶於南非的子公司支付2400萬南非幣（約新台幣4430萬元），且最後款項流進一名南非顧問的戶頭。

捷克和匈牙利同樣於2000年啟動新戰機標案，捷克於2001年決定採購JAS-39，但隔年因經濟因素取消，後於2004年改為長期租借14架；匈牙利也於2002年決定長期租借14架JAS-39。不過稍後兩國卻爆出賄賂疑雲，牽扯金額可能高達1260萬歐元（約新台幣4億元）。最後在經過多年的跨國調查後，一名奧地利人波伊（Alfons Mensdorf-Pouilly）因此被起訴。