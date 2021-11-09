黃文星、邱子芯、郭忠祐及黃露瑤劇中一起去釣蝦。（民視提供）

黃文星、邱子芯劇中一起去釣蝦。（民視提供）

黃文星跌落釣蝦池。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》今晚（9日）播出100集，黃文星、邱子芯、郭忠祐及黃露瑤劇中一起去釣蝦，黃文星卻不慎掉進蝦池內，讓全場哄堂大笑。黃文星說：「平常沒在釣蝦，沒想到一來釣蝦池就要落水，過程中還被蝦池中的蝦咬一口，真的太吃驚了」。

八點檔氣質女星邱子芯在劇中展現神釣手功力，屢屢釣到大公蝦，讓旁人驚嘆不已，她說這是她第一次到釣蝦場釣蝦，很有成就感，只是她只會釣不敢抓，所以劇中呈現釣起來的驚慌失措反應都是真實的。劇情安排黃文星要英雄救美，及時抓住將落水的她，邱子芯自嘲筋骨超硬，當導演喊說腿要抬高的時候，她怎樣都抬不起來，幸好正式拍攝時，好像腎上腺素爆發，可能怕自己真的跌進水池，所以就很完美地把自己HOLD到完成拍攝。

黃文星釣蝦不成功，反而為了英雄救美，自己摔進釣蝦池中。他說本來以為會很帥氣落水，沒想到動作是跌得狗吃屎，超級糗，因為池邊地板很滑，他也無法控制自己的身體，就變成滑稽入池，而且劇組雖然有清空一些蝦子，但可能有些蝦子躲在死角，所以當他入池時，竟然有蝦子游上前來咬他，為了加快拍攝，讓他只能隱忍到拍完戲才喊說「快把我拉上去，我被蝦子咬了」，他苦笑說「第一次跟蝦子共浴，也算是成就解鎖」。