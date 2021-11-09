大陸國家智庫之一的「中國金融四十人論壇（CF40）」近日發佈工作論文稱，進入2021年下半年以來，大陸房地產行業面臨前所未有壓力，硬著陸風險已現端倪；要防止房地產市場硬著陸，最重要的是防止房地產企業出現流動性危機，保住企業現金流。

路透報導，該份名為「如何防範房地產市場硬著陸風險」的工作論文指出，首先要及時放鬆對住房抵押貸款政策的額度限制；其次是支援對房地產企業債務的借新還舊；再次是對過去經營狀況良好但突然陷入流動性困境房企的緊急救助貸款，貸款利率不必優惠但數量上要足以幫助企業應對危機。

同時，要提振全社會社融增速，防止房地產市場下行擴散到其他行業和部門，防止不斷放大的負面影響；近期內應延緩推出其他對房地產市場影響過大的政策。

報告指出，「市場普遍擔心房地產稅會近期出台，這對近期房地產銷售會再次帶來嚴重負面衝擊」。報告認為，房地產稅是長久之計，但需要找到更合理的推出時機。

論文並指出，房地產市場需要立足長遠的政策，政策的落腳點是提高都市圈住房供給和完善保障房制度。