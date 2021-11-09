如果家裡的小孩努力準備學校考試，最後考不好難過痛哭怎麼安慰他？廣東梅州一名就讀國小三年級的小女生，因為考試只考了51分，情緒崩潰一直哭泣，奶奶得知後安慰她一句：「只差49分就滿分了」，小女孩聽後心情果然穩定下來不再哭泣，祖孫2人的互動後來在網路爆紅，網友留言表示「奶奶的教育方式要推廣」。

大陸網路近日流傳一段影片，考了51分的小女孩，對自己沒考好自責落淚，奶奶得知後暖心安慰：「沒事，才差49分就100啊，而且過了一半還多1分呢」、「沒事沒事，努力就對了」，女孩聽了奶奶的話慢慢停止哭泣。

奶奶與小孫女的這段對話被一旁的媽媽錄下，媽媽感動說：「女兒很幸運有這樣的奶奶」，還說：「奶奶非常疼愛7個孫子女，天天變花樣做各式美食給孫子們吃，出了問題也多是以鼓勵的態度教育」。

網友看後紛紛留言表示「奶奶這個教育方式要推廣一下」、「小女生聽奶奶這麼一說，居然無言以對了，真是有愛的奶奶」、「奶奶說的實話，上升的空間還有很大」、「鼓勵對孩子來說特別重要」、奶奶的鼓勵做法很好，期待下次的高分哦」。