南山中學為慶祝75周年校慶，近50位學生籌備半年多，於11月9日至11月11日舉辦連續3天國際青年領袖峰會。（南山中學提供）

南山中學為慶祝75周年校慶，近50位學生籌備半年多，於11月9日至11月11日舉辦連續3天國際青年領袖峰會。（南山中學提供）

南山中學為慶祝75周年校慶，近50位學生籌備半年多，於11月9日至11月11日舉辦連續3天國際青年領袖峰會（IYLS 2021）。在疫情下毅然挑戰線上與線下的青年會議，與來自大陸、印尼、及新加坡的學生，在四個不同國際關心的主題—文化、教育、平等、健康，以全英文共同討論世界現況及提出解決方案。

青年領袖峰會是由新加坡教育部高級顧問洪偉雄院長倡議，每年由不同地區的高中生輪流舉辦，以「團結聚力、多元創意」為主旨，針對國際議題提出青年的倡議，希望培育出具有雙語能力及國際觀的領袖人才，本屆會議邀請到美國MCI中央中學校長、美國夏威夷駐台灣辦事處雷均處長、國立師範大學健康促進與衛生教育學系張鳳琴系主任、馬來西亞檳城NGO創辦人黃麗容博士擔任大會主題演講嘉賓。

本次會議除了邀請各領域重要的專家學者進行主題演講外，更跨越線上線下，增加了許多互動的文化環節，除了各校分別錄製介紹該校與該地區的城市影片外，也進行各地文化的推廣。南山中學特別提供彩繪的材料給各校，一起進行陶板的彩繪，同時介紹台灣各地的風情文化。另外也將新北市的產業與各種特產專門介紹給各校，利用吃播時間營造熱鬧的氣氛，讓新北市各地師生都能了解，並在國際上發聲。

會議秘書長高二的田恩如說；「從高一知道要接下秘書長職務就每天都想著要怎麼辦好這個峰會，從實體會改成線上會，真的變化很大，我不知道我竟然可以寫出超過一萬字的各種會議計畫與表格資料。辦會的過程有笑有淚，也曾壓力大到想過放棄，但是跟同學熬夜討論寫文件，還要帶學弟妹一起辦活動，這是畢生難得的機會，我想讓其他學校知道，台灣的高中生是可以把國際活動辦好的。」

南山中學蔡銘城校長表示；「國際化與國際素養是南山堅持的教育理念，疫情之下要進行國際交流困難度很大。但是一定要給學生有機會去嘗試去學習，學校全力支持學生去發揮能力，看到學生能夠寫出70頁全英文的背景文件手冊，感到非常欣慰。」

回到母校實習的國文科何宗縈老師則表示；「實習就遇上要幫忙辦理國際線上會議實在是很難得的經驗，而這項活動也因為新北教育加速器計畫支援才能完成這樣的夢幻活動，讓新北市與新北市的高中生都能躍上國際舞台是一件很棒的事。」