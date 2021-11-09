家樂福一年一度的酒展目前正在全台各分店展出中，看準素食人口逐年增加，家樂福率先引進英美熱門話題「素食酒」搶市，這也是國內連鎖通路獨家引進四款葡萄酒，首賣推出第二件五折優惠！不僅如此，家樂福還針對小資族推出輕奢酒款，還有買二送一酒款，吸引小資族入門嘗鮮。

品酒達人Vincent盧彥廷表示，近五年全世界的素食人口逐漸增加，素食者能不能喝酒也一直是個討論的重點之一，因傳統葡萄酒製成需利用動物物質作為澄清劑，英美嚴謹的素食主義者就推出了素食葡萄酒的挑選機制，素食酒的葡萄種植就不能使用雞骨等葷食施肥、製酒師不能穿著皮製品進入製程空間。

為了確保一切符合素食者的飲食需求，家樂福這次為連鎖通路獨家引進四款葡萄酒，首賣推出第二件五折的優惠；其中，「小資男女的紅酒筆記本」將西班牙里奧哈阿格拉多的白酒、粉紅酒分別選為4星及3.5星。盧彥廷表示，「法鬥素食酒更擁有討喜外型，推薦大家就算不是素食者，也很值得買來嘗鮮。」

這次家樂福酒展精選千種酒款，酒類範圍從兩位數到五位數，膜拜酒到小資酒，更是連鎖通路首家引進素食酒款，可說是滿足各種需求、場景、價格的「零死角」酒展。

針對進入職場多年的小資族，都會陸續碰到朋友的入厝禮、或是重要約會表現儀式感，家樂福推薦一流名莊二軍酒及五星飯店酒款系列。其中，二軍酒精選包含法國拉菲、波爾多聖愛司台夫卡隆等酒莊的酒款，二軍酒款受益於一流名莊相同釀製過程與釀酒師監督，可用高CP值品嘗到陳年葡萄酒的風味；另推薦五星飯店的熱賣酒款，適合在重要場合體面開酒。

家樂福表示，很多小資族想要嘗試紅酒卻不敢入門的原因，包含太大瓶、太貴、喝不懂，家樂福這次引進許多小容量、親民價格的酒款，小容量酒款從97元至210元不等；另外，小資入門嘗鮮的還有買二送一的酒款，其中許多支酒都是達人推薦4星以上的酒款。

溫馨提醒：飲酒過量，有害健康，禁止酒駕！