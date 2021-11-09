創作歌手「小魏」魏嘉瑩，10月底甫於華山Legacy舉辦兩場新專輯《你好嗎？》演場會，日前接受本報邀請穿上Coach新裝進行專訪時，便表示創作該專輯時正值疫情嚴峻的時刻，因此讓她深刻地感受到「想要表演、渴望表演的心情很強烈。」也因此在那段時間她經常開直播與粉絲互動。

這兩年的疫情讓她感觸很深，將很多想法融入於創作之中，在創作之餘她也開始自煮、練劍運動，反而在那段時間身體狀況變的很好，關於自煮她表示「我沒有看任何食譜，就是水煮、看感覺加一點醬油。」也因此被周遭的人評論是「黑暗料理」，近期變得忙碌的她也表示對那段健康的生活，有點小懷念。另外她也分享自己在拍攝完新歌《普普通通的人生》MV後，仍會在家中扛著135公分的劍揮劍、迴旋砍、練劍當運動。

魏嘉瑩著COACH X SCHOTT N.Y.C. 聯名騎士皮夾克，5萬9800、COACH X SCHOTT N.Y.C. 聯名經典 SIGNATURE 有機棉運動衫，1萬1800元、燈芯絨長褲1萬1800，展現俏皮活潑的風格。（石智中攝）

另外，她也透露自己其實物慾不太高，比較少出門逛街，「（但）我對於玩具比較沒有抵抗力。」平常喜歡收集機器人、鋼彈等公仔、模型，至於私服方面則表示自己最注重百搭性，中性Oversize的風格也是他很喜歡的風格，如同此次小魏接受邀請穿上的咖啡色運動衫搭配帥氣的皮夾克，就是他自己會嘗試的感覺，「這套服裝看起來很有份量感，穿起來很有安全感。」搭配俏皮的紅色燈芯絨長褲、黃色鞋子更呈現出小男孩感的活潑氣質。

COACH抓皺前襟波浪荷葉連身裙，2萬8800元。（COACH提供）