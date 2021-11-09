大陸因限電限產、暫停尿素出口後，已嚴重威脅韓國的商業運輸與工業的正常運作，甚至已到動搖國本的地步。路透9日報導，韓國本周派出一架軍用空中加油機前往澳洲，用以載回27000公升的尿素溶液。

路透引述行業專家稱，柴油車輛必須使用這種添加劑，韓國大約有200萬輛柴油車，主要是貨運卡車。根據韓國產業部統計，2021年1月～9月，韓國近97％的車用尿素都來自中國進口。但自10月以來，中國為了應付國內市場而收緊出口之後，韓國的車用尿素立刻出現短缺，而柴油車司機開始瘋狂搶購尿素，更加劇尿素短缺的嚴重性。

值得注意的是，一家煉油廠的高管分析，尿素短缺有可能導致運送汽油及其他燃料的卡車停擺，「如果加油站無法收到足夠數量的燃料，可能會導致幾乎所有行業的物流成本上升，最終可能會給消費者帶來負擔，一般消費品的價格恐將上漲」。

但尿素短缺可能對韓國的工業部門產生更大的影響，工業部門也被要求使用尿素以減少污染，否則就得停止生產。環境部表示，2020年進口的83.5萬噸尿素中，34.7％用於工業用途，9.8％用於汽車，其餘的用於製造農業用化肥。

韓國一家主要尿素供應商說，自10月中旬以來，一直無法從中國進口尿素原料，這導致其在韓國的尿素溶液生產線開工率下降。報導稱，一位製造業消息人士透露，維持工廠運轉的工業尿素庫存已經處於低點。