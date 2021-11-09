國民黨台中第二選區立委補選人選終於出爐，前立委顏寬恒9日正式宣布投入補選迎戰綠營候選人林靜儀；大甲鎮瀾宮董長顏清標也出面澄清近日的諸多指控，並表示「顏家接受挑戰！謝謝大家！」對此，雲林菜農林佳新直言，民進黨想要血流成河，挑錯對象了。

顏寬恒在國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、前主席江啟臣陪同下，於沙鹿服務處正式對外宣布參加立委補選，台中市國民黨立委及市議員都出席，充分展現藍軍大團結氛圍。

顏寬恒表示，從這一刻起，加入台中市第二選區立委補選！自己是一位真正的在地人，在地45年，台中第二選區不屬於任何政黨，是屬於所有鄉親的，大家要選出的是一位真正能夠代表民意、為民喉舌的民意代表，不是政黨惡鬥，未來2、3個月要進行的是一場立委補選。

顏寬恒指出，百姓都很樸實、很單純，出門不用穿防彈背心，鄉親要的只是能夠安居樂業，執政黨集所有黨政資源、大軍壓境，台中第二選區從來沒有這麼被執政黨這麼關心，但這裡不需要臨時抱佛腳的關心，民眾要的是地方的發展、不是互相攻擊，這次的選舉十分艱辛，選戰雖然還沒開打，攻擊已經鋪天蓋地而來，再來會是血肉模糊、萬箭穿心，相信所有的鄉親眼睛是雪亮的。

看到顏寬恒正式宣布投入補選後，林佳新在臉書上發文表示，民進黨想要血流成河挑錯對象了，繼陳柏惟後第二個被民進黨當祭品的人要出現了。網友們也留言回應，「講到我都嗨起來了，不畏戰」、「最後面中氣十足」、「中二選區居民報到，加油」。