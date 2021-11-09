法國和美國因澳洲潛艦合約爭議而產生齟齬後，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天抵達法國巴黎，肩負進一步修補美法關係的使命。

這是賀錦麗就職後第3次海外訪問，在4天訪問期間，她將與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面，與其他世界領導人一起參加巴黎和平論壇、出席商討利比亞問題的多邊會議，並參加第一次世界大戰終戰週年紀念活動。

賀錦麗訪問法國之前，澳洲於9月取消與巴黎當局達成的數百億美元潛艦合約，轉而向美國購買核動力潛艦，引發美法齟齬。

美國總統拜登上個月在一場會議中，設法修補與馬克宏的關係，並告訴馬克宏，美國背著法國與澳洲達成潛艦交易行事「笨拙」。

澳洲向法國國防承包商下訂價值逾600億美元的柴電動力潛艦後又終止交易，法國憤而召回駐美及駐澳大使後，拜登與馬克宏會面是美國迄今為止最明顯的重修舊好之舉。

賀錦麗明天將與馬克宏見面，外界預期她將會確認拜登的提議，討論包括美國可能支持法國軍隊在西非沙赫爾地區（Sahel）對抗聖戰士的行動，以及加強歐洲防禦能力的計畫。

賀錦麗出訪前，一名白宮高階官員說：「美國和法國的關係，還有美國和歐洲的跨大西洋關係，對我們而言真的很重要。這也是拜登在競選期間一直強調的事情。」