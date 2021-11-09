暴雪來襲，許多房屋大門被戶外大雪封住，必須民眾必須清除積雪「開路」才能出門。（圖／翻攝中國天氣網）

70年最強暴雪 內蒙古「雪牆」封門 車主路上找車像盲測

大陸內蒙古通遼地區7日、8日連續兩天出現暴雪，部分區域最大積雪深度達68公分，打破1951年以來氣象紀錄，創70年新高。據新華社報導，暴雪已造成1死，近1.5萬人受災、牲畜死亡321頭。

陸媒報導，連日大雪帶來的積雪，幾乎要把內蒙東部的房屋掩埋，一夜醒來，有居民發現自家平房已經被「大雪封門」根本推不開；有民眾發現自家門被大雪「冰封」，勉強打開大門，發現已經被雪牆堵死，高度達一個人高。 暴雪造成街上交通大亂，許多民眾出門才發現，停車場已經被大雪覆蓋，車子全變成一個個「白色」方盒子，根本無法辨識自己車停哪兒，找車就像是盲測大考驗，找到了車，還得費上一番力氣清除積雪才能開車出門。這場暴雪還造成學校緊急停課、機場關閉。 戶外許多農業溫室棚架、牲畜大棚被雪壓垮

大陸東北、內蒙暴雪，民眾趁著雪停出門找車，停車場車輛都被積雪覆蓋，找車宛如盲測。（圖／翻攝錢江晚報）

大陸東北、內蒙暴雪，停車場車輛都被積雪覆蓋，車主找車宛如盲測，找到之後還得費一番功夫清理積雪。（圖／翻攝錢江晚報）

為何此次降雪如此強？據中國天氣網首席氣象分析師胡嘯分析稱，首要原因是今年下半年的這股最強冷空氣，行進到東北時，在高空形成切斷冷渦，在地面，黃渤海附近又生成地面氣旋，將黃海和日本海大量強盛的水汽輸送至東北、內蒙古東南部一帶，冷暖空氣在東北上空產生激烈交匯，降水量大且持續時間長，導致部分地區出現極端性天氣。氣象單位表示，目前降雪最強的時段已過，到了12日東北一帶的降雪將告一段落。