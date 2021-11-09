美國聯準會（Fed）理事奎爾斯（Randal Quarles）將在2021年底離職，意味著美國總統拜登除了聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）之外，必須再任命三名理事，則可確保民主黨在7人的理事會擁有過半席次。

美國前總統川普在2017年10月任命奎爾斯擔任金融監管副主席，這項職務的4年任期已於10月屆滿。奎爾斯的金融穩定委員會（FSB）主席的職位也將在12月結束。奎爾斯會辭職外界已多有預期，所以並不令人意外。

奎爾斯的聯準會理事職務雖然要到2032年才屆滿，但他在8日宣布，計劃在「2021年12月最後一周左右」辭去理事。

奎爾斯在寫給拜登簡短的辭職信中表示，「鑑於已在10月完成金融監管副主席任期」，他打算在12月離職。

拜登接任總統時聯準會理事便有一席空缺，聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）的任期將於明年1月到期，而且鮑爾的任期也將於2022年2月屆滿，換言之，理事會將有4席人事異動。

拜登先前表示將於近期宣布鮑爾是否連任主席，白宮有意同時宣布聯準會的其他人事任命。

倘若拜登有意讓共和黨籍的鮑爾續任，奎爾斯辭職為拜登掃除障礙。部分人士反對鮑爾連任是因為如此一來，民主黨將無法取得理事會過半席次。

奎爾斯離職後，拜登除了鮑爾外，還能任命三名理事，將能進一步重塑聯準會，並且讓民主黨在理事會取得至少半數席位。

拜登日前在白宮分別與鮑爾和另一名主席熱門人選－民主黨籍的聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）會面，外界臆測可能與聯準會主席職位有關。

鮑爾是呼聲最高的聯準會主席人選，美國財長葉倫（Janet Yellen）對他的表現讚譽有佳。若是鮑爾續任，布蘭納德可能出任聯準會副主席一職。