朴埇佑、尹啟相、導演尹在瑾、林知衍、朴智煥日前出席記者會。（CATCHPLAY提供）

韓國男星尹啟相在主演犯罪動作電影《獵魂者》中，飾演車禍後失去記憶，且只要時針指到12，靈魂就會移轉到另1個人身上。1人分飾7角演出「每12小時被迫靈魂轉移」，尹啟相表示接到時非常興奮，但實際演出後才發現體力差點負荷不來，笑說：「從不同身體醒來的概念非常有趣，且裡頭充滿動作場面，這是任何男演員都會想嘗試的角色。對我來說這是部毫無喘息空間的動作片，因為無論我變成誰，身後總是有人要追殺我。我一開始很期待能演出各種酷炫的動作戲，但真的拍下來才發現太耗費體力了，累到我有點吃不消。」

正式預告中，只要時針指到12，男主角身邊的景物就會開始變換，炫目的視覺特效展現了靈魂轉移的驚人過程，更結合近身肉搏、飛車追逐、火爆槍戰等一連串高難度動作戲。同時導演利用鏡子、玻璃等反射物以及不同的視角呈現主角的靈魂和他所住進的身體，使得每場戲的拍攝難度又更高，導演說：「每場主角的戲我都得拍2個版本，1個拍尹啟相，1個拍另1位演員，再把2個版本剪在一起。拍動作戲的時候尤其困難，因為1個小小的差異都會影響到整場戲的連貫性。」而尹啟相則說：「其中有一半以上的戲，我和另1個演員必須從同個角度、說同樣的台詞、做同樣的動作，這是我在拍攝電影中從沒有過的特殊體驗！」該片12月3日在台上映。