「今天跑得有點累，能不能來接我」大陸湖北省一名21歲清純朱姓女子，打完這通電話卻遇死劫，失聯5天後，被警方在草叢裡尋獲遺體，因身上有抓痕、衣衫不整，不排除遭姦殺，警方8日逮捕一名41歲張姓嫌犯，目前正在調查此案。

據陸媒報導，有晨跑習慣的朱女，為了考取竹山縣公務員，今年10月返回老家苦讀，預計6日參加考試，1日如平常凌晨6點出門晨跑， 7時47分打電話給爸爸說：「今天跑得有點累，能不能來接我一下」，仍在工作的朱父回應：「馬上要出門上班了」予以拒絕，便掛斷電話。

由於朱女平時晨跑8點左右就會回到家，但1日當天過了這個時間卻沒回來，朱爸8點20分便打電話給女兒，但手機卻都是關機，全家人等到晚上10點還沒見到人影，緊急向警方報案。

警方獲報後展開搜索，5日凌晨在南門山公園最高處的平台樹叢裡，發現朱女的遺體，當時朱女遺體被樹葉、雜草覆蓋，頭髮凌亂且衣衫不整，身上也有傷痕，警方正朝兇殺案件調查，同時在8日逮捕一名41歲張姓男嫌犯。