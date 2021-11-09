今年週年慶檔期業績已站上13億元大關的南紡購物中心，為迎接耶誕節及刺激買氣，再打造一座十三米高的史努比聲光耶誕樹，於今(9)日正式點亮；同時，由南紡集團總裁侯博明所創辦的侯永都社會福利慈善基金會，在會場上，正式捐出一輛137.3萬元的醫療專用福祉車，給私立朝興啟能中心。

南紡購物中心今日晚間在A2館一樓南紡廣場舉辦「點亮南紡點亮愛」百老匯耶誕點燈公益之夜，LUXY BOYZ舞團熱力四射的魔幻舞蹈表演，為活動揭開序幕。台南市市長黃偉哲、經濟發展局局長陳凱凌、南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、台南紡織總經理王立範、南紡購物中心總經理莊景堯、南帝化工董事長楊東源、總經理許建祝、財團法人台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會董事長侯昭朱、永固便利停車公司董事長陳雨鑫均出席共襄盛舉。

身兼侯永都基金會創辦人的侯博明，獲悉財團法人台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會附設的朝興啟能中心醫療專用福祉車老舊、維修費用高，隨即允諾捐贈一輛新車，這也是侯永都基金會歷年捐出的第二十七輛車。

南紡總經理王立範表示，總裁侯博明在事業有成之餘，仍不忘全力回饋社會的最好體現，未來仍將在侯博明總裁的帶領下，持續回饋社會。今年三月剛正式開幕的南紡購物中心A2館，提供市民一個安全舒適的購物休閒環境，將不忘持續精進，團隊在侯博明總裁領導下，已開始啟動A3館的規劃工作，相信在不久的將來，南紡集團將再提供全體市民一個更新穎優質的購物空間。

王立範強調，相信成功不必在我，但堅信成功一定有我，未來也將繼續貫徹這個信念繼續努力，支持市政建設並回饋全體市民，同時也提前祝福大家聖誕節快樂。

正舉辦週年慶的南紡購物中心，該檔期至今創下13億元，正朝挑戰目標14.2億元邁進。尤其今年聖誕節，南紡購物中心更與「花生漫畫」合作，以「史努比與好朋友的歡樂假期」為主題，打造13米高的史努比聲光聖誕樹，粉絲們除了可在樹上看見角色的造型球燈外，還可尋找樹上的隱藏景點─「史努比紅色狗屋」，樹下則是齊聚史努比、胡士托、查理·布朗、莎莉·布朗、奈勒斯·華·比利等經典角色，一旁還有史努比擁抱胡士托的3米高造型陳設，以及許多散發溫暖光芒的禮物盒，營造浪漫溫馨的聖誕節氣氛，期望進而吸引更多人潮。