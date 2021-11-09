經濟部近日在臉書貼文指出，以2012年的台電公⽂為例，在預期核⼀、核⼆機組到達年限除役後，北部供電將受衝擊，因此有其必要在⼤潭電廠新增燃氣機組，因為既有的管線容量，不⾜以輸送天然氣給三部新機組，所以才需要新的天然氣接收站，但藻礁公投推動聯盟指出，目前北部三部核電機組，陸續停機或除役，並未造成電⼒短缺，經濟部若有⼼落實非核政策，不應為了打壓藻礁公投，將核⼀、⼆廠拖出來救援，製造「缺電」假象。

藻礁公投推動聯盟提及，中油三接並非我國唯⼀的天然氣接收站，中油⼀接已有6座儲槽，將再增3座儲槽，預計2027年完⼯。中油⼆接⼀⼆期已有6座儲槽，將再增6座儲槽。其中⼆接⼆期儲槽已蓋好，預計供氣量將於2023年由600萬噸提升⾄800萬噸；⼆接三期2座儲槽預計於2025年供氣量增加⾄1000萬噸；⼆接四期4座儲槽將於2028年供氣量增加⾄1300萬噸。2020年1⽉20⽇通過環評，並由中油三接同間得標廠商中鼎公司承攬的台電五接，亦將增設貯槽；此外，提升台中接收站到大潭、通霄電廠供氣能力的台中廠至通霄站35.8公里36吋陸管，已在施工中，預計2022年12月31日年完工，屆時管線不足的問題應不存在。

藻礁公投推動聯盟說，依中油公司2020年度股東會年報，亦提及：台中二期係因應通霄電廠及「大潭電廠」新增燃氣需求；台中三期可降低設備利用率至80％；管線可與既有一二期管線相互備援；台中廠至通霄站新設陸管，可降低台中廠及永安廠之管輸風險，並滿足北部新增燃氣機組及民生工業用戶成長需求；永安廠增建儲槽，提升儲存能力等。

經濟部身為主管機關，實應在公投前就國內天然氣供需狀況、施工中及計畫中的接收、貯存、輸送設施等，提供完整、正確的資訊，供民眾判斷，而非以片段資訊誤導。