前立委顏寬恒9日在台中服務處，開記者會宣布投入參加台中第二選區立委補選，將正面迎戰民進黨對手林靜儀。對於宣布參選的決定過程和當地選民的疑問，顏寬恒同日也透過臉書發文吐露心路歷程，貼文一出吸引2.5萬人大讚，不少有「藍勾勾」的藍營立委、黨務高層、媒體人，都現身留言聲援，為顏寬恒加油打氣。

顏寬恒9日發文表示，「我是寬恒，您喜歡的寬恒、您不喜歡的寬恒、一個努力改變的寬恒」。「其實政治沒有這麼多的權謀算計，如果能夠多些溫度，才是鄉親之福、也是民主之福；沒有那麼多的惡意，因為人民都是善良的、充滿期待的，他們不是期待著某人、某黨變得更好，而是希望成長的這片土地，有朝一日能夠成為他們心目中的模樣，這是人民的期待、也是我們一直努力的目標，所以即便寬恒敗選，也不曾停下腳步，換了個身分，繼續不忘初衷，與民同在」。

對於2020立委的敗選，顏寬恒說，他知道是自己的努力不夠，不怨天、不尤人，心中只有感謝，因為鄉親永遠會做出最好的決定，若是自己的挫折，是民意和民主的勝利，那他的挫敗又何足掛齒呢？但當天所有支持者的不捨與眼淚，都彷彿巨石撞擊著自己，不過我知道，這些都是推著他前進的動力、成長的養分。

在前些日子大家都知道罷免行動民進黨早已棄守，開始為補選展開佈局，鋪天蓋地的打壓攻擊，儼然已是兵臨城下，「我們面對是掌握黨政及媒體網路資源的執政黨」，朋友打趣的說「你們家祖墳都會被挖出來」，寬恒知道這句話絕對不是玩笑，是許多民眾對於執政黨無孔不入的擔憂，慎思極恐。

這幾週兩種話語不斷在耳邊徘徊：「寬恒啊，休息兩年，養精蓄銳吧，民進黨會舉全國之力，他們不會放過你的？」，「寬恒啊，你不要怕，戰就對了，我們都在，人家都說你怯戰，你還在考慮什麼？。」

顏寬恒感嘆，媒體名嘴在電台電視不斷揣測，彷彿都在自己房間裝了攝影機似的，連親妹妹、太太、兒子都成了當然的人選，「好險我孫女才8歲，否則也會變成茶餘飯後討論的對象」。

「抱歉，讓大家久等了，寬恒今天正式宣布投入臺中第二選區立委補選，沒有算計，就是臺中市民顏寬恒」。顏寬恒說，自己是在地的囝仔，實在也不懂，明明民進黨現在有這麼多在地優秀的民意代表，為何總是要讓外地人來第二選區，「我們這個選區不需要防彈背心，我們需要的是一顆為民服務的心」，剛走了一位處處護航執政黨與民意作對的立委，卻來了一位選前就開始污衊海線屯區、還沒罷免成功就開始等待補選的前立委。

顏寬恒坦言，他知道未來非常艱困，也能想像未來民進黨的全國資源將會傾巢而出，挹注在這場選戰。但我們不要一位民意代表代表海線在全國丟臉，我不敢稱自己是戰士、我也不可能選擇戰場，因為這是我唯一的家，「家在哪，寬恒就在哪」。

顏寬恒這篇文也讓資深媒體人黃暐瀚、羅友志紛紛留言，黃暐瀚表示「寬恒、加油」、「真心喜歡最後一句！祝福您得到下聯：『寬恒在哪，台中人就在那』」。