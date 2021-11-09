比漾廣場周年慶首波上月14日起跑，有集雅社大家電單櫃滿1萬送1100，加上「振興周周抽3C」活動助攻，總經理周寶文表示，大家電業績成長近3成、小家電增1成；餐飲業績成長15%，6日再迎來「饗泰多」、「真珠台灣家味」2家餐廳助陣，後勢看好。
至於周前慶前1天改裝重新開幕的無印良品，至今買氣增逾3成、天轉冷後UNlQLO業績也多2成多、振興五倍券效益則是去年三倍券的2.4倍。14日前周年慶第2波，全館指定櫃位當日單櫃滿3000送300贈品券可累贈。
新開幕的「真珠」是饗賓餐旅集團新北首店，76坪、98席，店裝以80年代的家為核心，連同菜色都充滿經典台味；「饗泰多」是集團第8家分店，70坪、96席，融合傳統與現代泰式風格，周寶文表示2家餐廳進駐後，館內餐廳類別更完整，看好可與集團姊妹品牌「開飯川食堂」1年合創業績突破億元。即日起至明年3月31日推出「開飯、饗泰多、真珠比漾好饗吃護照」，消費即送護照可集點，集滿3個品牌，送500元抵用券。
饗賓餐旅集團總經理陳毅航表示，今年雖遇疫情，包含比漾廣場的「真珠」、「饗泰多」仍開了8家店，目前集團共有51家餐廳，今年業績可達36億元與去年持平，陳毅航說若不是疫情，原先預計要達50億元。至於年底前集團旗下5家餐廳包括「饗泰多」、「開飯」、「小福利」、「旭集」、「果然匯」進駐年底前開幕的遠百竹北，總坪數達1000坪，陳毅航認為遠百竹北地點很好，有近2000個停車位，加上竹北沒有大商場，附近住戶具有消費力，前景看好。
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