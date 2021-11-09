徐仁國與朴寶英戲裡戲外感情好。（八大提供）

韓國「痞帥」代表徐仁國，睽違2年以奇幻浪漫愛情韓劇《滅亡來到我門前》回歸小螢幕，與朴寶英大談人鬼戀，男女主角戲裡戲外感情好，朴寶英曾透露：「只要跟徐仁國在一起我就會一直笑。」徐仁國還形容朴寶英是他的太陽、星星及月亮，象徵朴寶英是他的全世界，此說法一出引發熱議，大批劇迷跪求他們假戲真做。

徐仁國在劇中飾演半人半神的角色「滅亡」，他開玩笑說：「我就是要演從臉部表情 、手勢、呼吸都要試圖讓其他人不舒服的角色。」 朴寶英聽完後忍不住吐槽說：「但他在現場卻是很會開玩笑的人，屬於本人開的玩笑，本人又會自己爆笑的類型。」也因此2人對戲時，徐仁國NG次數相對多。對此，徐仁國解釋：「常常都是寶英看到我開玩笑後，做出很有趣的反應，我才爆笑的。」並苦惱說：「我原本以為我很會忍笑的，但是拍這部劇時好像真的時常忍不住笑場。」

在扮演「滅亡」一角時，徐仁國配合角色設定，將頭髮染成特殊的灰藍色，因此拍戲期間每週都要染1至2次頭髮，「所以當時我很謹慎的在防止掉髮的狀況發生。」劇中徐仁國只要待在家休息時總是抱著書看，也讓他開始接觸網路小說，「實際上我在拍《滅亡》時確實會開始看網路小說，但我也發現寶英看得比我多，因為每次跟她聊天時，她都說她知道！」談到角色的個性與他本人最大的差異，就是徐仁國本身屬於「不愛冒險」類型，他說：「新的事物對我來說不太會有刺激感，我通常比較喜歡安逸舒適，都只選擇熟悉的事物。」10日起，每週一至週五晚間10點在八大綜合台播出。